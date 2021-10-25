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Рубрика: Происшествия

ВС РФ разъяснил, какие обязательства гражданина переходят к его наследникам

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Очень неожиданное, но крайне полезное для наследников разъяснение сделал Верховный суд РФ после изучения спора о несостоявшейся сделке купли-продажи. Сделка не была доведена до конца из-за неожиданной смерти одного из ее участников. Но покупатель потребовал ее продолжения у наследников продавца. А те отказались - они же никому ничего не обещали. Прав ли несостоявшийся покупатель и какие обязательства умершего переходят к его наследникам, объяснил Верховный суд.
Полученный по завещанию дом может таить в своих стенах обременения, обязательные для наследников. Фото: iStock Полученный по завещанию дом может таить в своих стенах обременения, обязательные для наследников. Фото: iStock
Полученный по завещанию дом может таить в своих стенах обременения, обязательные для наследников. Фото: iStock

Эта история случилась в Подмосковье, где гражданин заключил предварительный договор купли-продажи дома и выплатил задаток. А потом умер, не успев подписать основное соглашение. Суды не могли определиться - должны ли наследники иметь отношение к этой несостоявшейся сделке. А Верховный суд РФ объяснил, перешли ли к наследникам обязательства из предварительного договора и должны ли они заключать основной договор.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ну а теперь детали спора. Гражданин решил купить дом с землей. Он нашел подходящий для себя вариант и заключил с продавцом предварительный договор купли-продажи. Договор был стандартным. Судя по этому документу, стороны обязались заключить основное соглашение и зарегистрировать его до определенной даты, указанной в договоре.

Задаток в 1,2 миллиона рублей покупатель передал продавцу сразу после подписания предварительного договора. Ну а оставшиеся 4,6 миллиона рублей он должен был заплатить уже во время подписания основного договора. Приэтом

стороны договорились вот о какой весьма важной детали - если покупатель по каким-то причинам откажется от сделки, то продавец может оставить 1,2 миллиона рублей себе. А если же отказ будет со стороны продавца, то он возвращает задаток, причем в двукратном размере.

Сделка не была доведена до конца из-за смерти одного из ее участников - продавца. Но покупатель потребовал ее продолжения у наследников

Но заключить основной договор не удалось - спустя несколько недель покупатель неожиданно скончался.

Он оставил хорошее наследство - квартиру, дом, два дорогих автомобиля и деньги на вкладах в крупном банке. Его наследницы по закону - жена и две дочери - приняли наследство. Каждой досталось по 1/3.

Через месяц после похорон покупатель, у которого на руках был предварительный договор купли-продажи дома, предложил наследницам заключить основной договор. Но они дружно отказались. После этого наследницы обратились к нему с иском о взыскании неосновательного обогащения. Они настаивали, что так и не состоявшийся продавец незаконно присвоил 1,2 миллиона рублей задатка, которые ему дал их покойный муж и отец.

Сначала дело слушал городской суд в Орехово-Зуеве. Он отклонил иск. По мнению городского суда, истицы унаследовали не только имущество, но и обязанности, вытекающие из предварительного договора купли-продажи дома. К ним, в частности, относится обязанность заключить основной договор.

Проигравшая сторона оспорила это решение. Апелляция - Московский областной суд - сделала другой вывод. По мнению областного суда, получившие наследство не унаследовали вместе с ним обязательство по заключению основного договора, поскольку оно неразрывно связано с личностью человека. У самих истиц нет желания подписывать этот документ, в том числе на условиях предварительного соглашения, подчеркнул облсуд.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Таким образом, полученные продавцом 1,2 миллиона рублей действительно являются "неосновательным обогащением". Он обязан вернуть эти деньги, поскольку обязательство по заключению основного договора не может быть исполнено в связи со смертью продавца, заявила в своем решении апелляция. Она отменила решение первой инстанции и взыскала с несостоявшегося покупателя по 400 000 рублей в пользу каждой из заявительниц. Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с такими выводами областного суда.

Тогда проигравшая сторона обратилась с жалобой на такое решение в Верховный суд. Вот главное, что решила высокая судебная инстанция.

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя или их наследование запрещено законом, напомнил Верховный суд. Он сослался на положения статей 418 и 1112 Гражданского кодекса. Обязательство, возникшее из предварительного договора, не обладает ни одной из этих характеристик, решил Верховный суд РФ.

Исполнение обязательств, возникших по воле наследодателя, обязательно для наследников

Приняв наследство, истицы получили права и обязанности покупателя в неизменном виде как единое целое, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам ВС. По этой причине волеизъявление наследодателя в результате которого возникли обязательства по заключению основного договора, является обязательным для наследниц. Таким образом, вывод апелляции и первой кассации о том, что обязательства, вытекающие из предварительного договора, у наследниц отсутствуют, является ошибочным, заявил Верховный суд.

При этом истицы отказались от исполнения обязательств, не пожелав заключать основной договор купли-продажи. В таком случае сумму задатка продавец мог оставить себе. Из этого вытекает, что переданные 1,2 миллиона рублей нельзя признать неосновательным обогащением и взыскать, резюмировал Верховный суд. Он отменил акты апелляции и первой кассации, оставив в силе решение первой инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Наследственное право

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