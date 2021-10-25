Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, вулкан Кумбре-Вьеха снова обрушил часть своего конуса и создал новый поток лавы. Об этом сообщает департамент Национальной безопасности Испании.

Новый поток лавы течет в южном направлении, параллельно одному из первых языков, образовавшихся после начала извержения 19 сентября. В результате извержения в течение более чем месяца лава уже покрыла 850 гектаров небольшого острова. В самой широкой части лавовое поле простирается на 2,9 километра. Пострадали 260 гектаров сельскохозяйственной земли, 145 гектаров из них - банановые плантации.

В результате извержения уже разрушены более 1,3 тысячи строений, в основном это жилые дома. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы. Извержения сопровождаются частыми землетрясениями (их уже зафиксировано несколько десятков тысяч). Самое мощное с магнитудой 4,9 произошло 23 октября.