Выборы президента Узбекистана прошли без черного пиара и войны компроматов

В Узбекистане прошли выборы президента республики. За кресло главы государства боролись пять кандидатов, в том числе действующий лидер страны Шавкат Мирзиёев. Открылись избирательные участки в 8 утра с исполнения гимна Узбекистана. На входе у всех граждан измеряли температуру и выдавали им маски, если таковых не было. На самих участках избирателям необходимо было следовать по обозначенному на полу маршруту: от столов, где после предъявления паспорта выдавали бюллетени, к кабинкам и урнам для голосования и далее на выход.

Голосование проходило в солнечный и теплый день, что сказалось на активности граждан. Этот момент отметили многие наблюдатели. Всего через час после открытия участков образовались очереди на входе: избирательные комиссии следили, чтобы в помещении не находилось одновременно слишком много людей. А спустя еще два часа ЦИК Узбекистана признал выборы состоявшимися: к 11.00 по местному времени явка превысила 33 процента (к обеду была преодолена и отметка в 50 процентов).

Как рассказала "РГ" председатель избирательной комиссии участка N 105 Яйра Мирзаахмадий, "голосование началось бурно, пришло много молодых людей". Но и пожилые проявляли активную гражданскую позицию. "Мы думали, что им будет трудно прийти, но они все же решились. Народу много", - отметила Марзаахмадий. Довольны и сами избиратели. По словам одной женщины, на участках все было продумано, процесс хорошо организован.

По словам представителей различных партий, присутствовавших на избирательных участках, у них "нет никаких нареканий к выборному процессу". Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, "в целом складывается неплохое впечатление". "Пока никаких нарушений не выявили, жалоб от местных наблюдателей не поступало", - отметил он. Наблюдатели говорят о том, что в ходе избирательной кампании не было ни черного пиара, ни войны компроматов. "Явные улучшения заметила и глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла де Риддер, которую удалось застать на одном из участков. Она признала, что "все проходит прозрачно", "все довольны".

Между тем

Предвыборные информационные и агитационные плакаты, которые были развешаны на улицах городов Узбекистана перед выборами президента республики 2021 года, могут стать сувенирами. Такую возможность допустили в ЦИК страны. В субботу в Узбекистане был "день тишины", на экранах перестали крутить политическую рекламу, а где-то даже сняли со стен предвыборные плакаты. Причем далеко не всегда этим занимались официальные органы. Корреспондент "РГ" стал свидетелем того, как один такой плакат сняла пожилая женщина, объяснив свои действия как раз тем, что наступает "день тишины", свернула его в трубочку и с возгласом "Я старушка-хулиганка!" укатила в ночь на электросамокате. Как объяснили в ЦИК, в республике нет практики очистки улиц от уже вывешанных агитплакатов, запрещено лишь размещать новые за день до выборов. Решение, убирать агитацию или нет, могут принимать партии, местные избирательные комиссии или махалля (общины). В ЦИК допустили, что некоторые плакаты были сняты обычными гражданами, пожелавшими оставить их себе на память.