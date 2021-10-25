Выявлены нарушения норм безопасности на съемках, где Болдуин застрелил оператора

Откровенная халатность и вопиющие нарушения норм безопасности царили на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где знаменитый актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Следователи установили, что помимо съемок роковой пистолет, из которого стрелял Болдуин, использовался членами группы для развлечения. Из него палили по мишеням боевыми патронами в нерабочее время. Следователи предполагают, что именно так боевая пуля и оказалась в патроннике в тот момент, когда Болдуин во время очередного дубля нажал на курок.

За работу с оружием на съемках на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мексико отчвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид. Для нее это был лишь второй фильм в карьере, причем ранее к ней уже были претензии: на съемках она однажды без проверки дала пистолет 11-летней актрисе. А в недавнем посте в соцсетях она написала, что почти отказалась от этой работы, "потому что не была уверена, все ли пройдет гладко". До недавнего времени она даже не умела заряжать оружие, этому ее научил отец - известный голливудский "оружейник". Как выяснилось, Рид в тот день по какой-то причине толком не проверила оружие и передала его первому помощнику режиссера Дэйву Холлсу.

В обязанности Холлса входил контроль над соблюдением мер безопасности на съемках, включая повторную проверку пистолета перед его передачей актеру. Но и Холлс проигнорировал правила. Получив оружие из рук Рид, он отдал его Болдуину со словами: "ствол холодный", то есть - без боевых патронов.

У следователей и американских СМИ зреет подозрение, что все это не цепочка трагических случайностей, а, как минимум, закономерное следствие систематических нарушений. Так, комментаторы отмечают, что Холлс уже не в первый раз попадается на небрежном отношении к правилам безопасности во время съемок.

По данным "Лос-Анджелес таймс", на съемочной площадке за несколько дней до рокового выстрела было не меньше трех осечек с пистолетом, которым пользовался дублер Болдуина. Часть членов съемочной группы уже тогда пожаловались на пренебрежение правилами. Например, иногда операторов во время сцен с оружием защищает пуленепробиваемое стекло, но в этот раз такого не было. Кстати, Хатчинс хотела более безопасных условий работы для своей команды.

Наконец, в день трагедии шесть членов съемочной группы покинули площадку, протестуя против "плохих" условий работы. Холлс и другие администраторы этой малобюджетной ленты постоянно торопили их, ссылаясь на недостаток времени и средств. Сотрудники по реквизиту и декорациям жаловались на работу по 13 часов в день, долгие поездки - им сняли отель в 80 километрах от ранчо - и трехнедельную задержку зарплаты.

Производство "Ржавчины" приостановлено, а отвественным за инцидент предстоит тяжелое разбирательство и, возможно, многомиллионные иски от близких погибшей.Родители Галины рассказали, что собираются вылететь в США чтобы добиться установления виновных в гибели их дочери.

Хотя Болдуин сотрудничает со следствием и произвел роковой выстрел не зная, что в пистолете боевой патрон, ему могут предъявить обвинение в убийстве второй степени, предусматривающее до 25 лет тюремного заключения. Актер и сам допустил грубейшее нарушение правил безопасности, прицелившись в сторону людей.

Напомним, Болдуин во время съемок, действуя по сценарию, вынул пистолет из кобуры, навел его на камеру и нажал на курок. Пуля попала в грудь женщины и прошла навылет, ранив режиссера Джоэла Соуза, который стоял за ней. Хатчинс умерла от кровопотери, а Соуза был госпитализирован, но позже его выписали. Болдуин в субботу присутствовал на церемонии прощания с Галиной Хатчинс, где также были ее муж Мэтт Хатчинс и восьмилетний сын.

Между тем

Галина Хатчинс родилась в Киеве в семье военнослужащего. На своем веб-сайте она писала, что выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении "оленей и атомных подводных лодок". Заинтересовалась кино, потому что на базе "больше нечего было делать", при этом наибольшее влияние на нее оказал легендарный советский фильм "Летят журавли". Хатчинс окончила Американский институт кино в 2015 году и поработала над несколькими короткометражными фильмами, прежде чем стала оператором фильма 2020 года "Заклятый враг". В 2019 году американские критики назвали ее "восходящей звездой Голливуда". Однако, как сообщают американские СМИ со ссылкой на близких покойной, ее путь к признанию был трудным. В частности, она столкнулась с домогательствами так называемых "голливудских хищников". Один из известных актеров, чье имя не разглашается, получив отпор от Галины, которая умела быть жесткой, даже угрожал ей и блокировал ее работу в ряде проектов.

Авторитетно

Искусство - вещь небезопасная. Только недавно случился трагический инцидент в Большом театре, когда сотрудника придавило массивной декорацией. И что греха таить - от подобных трагических случайностей никто не застрахован. Так, например, в 2018 году случилась трагедия на съемках фильма "Ильинский рубеж" Вадима Шмелева, он же "Подольские курсанты", об этом писали ведущие СМИ. Каскадера раздавило танком.

Обозреватель "РГ" попросила тех, кто имеет самое непосредственное отношение к съемочному процессу в нашей стране, высказаться по поводу инцидента, который случился в США и всколыхнул весь мир.

Евгений Голиков, оружейник и пиротехник киноконцерна "Мосфильм":

У нас в кинопроизводстве мы не работаем с боевым оружием. Всегда все под контролем, и техника безопасности на площадке - в первую очередь. Нельзя направлять оружие ни на камеры, ни на людей - все "работает" в сторону. Более того, оружие для кинопроизводства создано таким образом, что боевой патрон туда не вставить. Нельзя с улицы взять у кого-то его и принести.

Прежде чем дать артисту в руки оружие, проводится специальный инструктаж: как обращаться с ним, куда можно целиться, а куда нельзя, например, в животных и людей. Тот человек, который работает с оружием в кадре, подписывает специальную бумагу. Но, как правило, получил оружие перед "мотором", отработали и тут же его забираем.

В случае с Болдуином, мне кажется, кто-то подставил кого-то, и все.

Сергей Щеглов, генеральный продюсер компании "Триикс-медиа":

Никогда на площадке в России не может быть боевого оружия. Оно все охолощенное. Даже если кто-то вставит боевой патрон, он не выстрелит. Потом в компьютерной графике дорисовываем все, что нужно. В России - самые жесткие требования к оружию на съемках фильмов. Гораздо жестче, чем в Европе и Америке.

Если мы хотим снять боевые действия, то договариваемся с министерством обороны, едем на полигон, где стреляют профессиональные солдаты, и сами стоим за линией огня.

Никогда актер, условно говоря Михаил Пореченков, который часто играет военных, и никакой другой не может прикоснуться к боевому оружию. За это отвечают директор съемочной группы и пиротехник.

Что касается ситуации с Алеком Болдуином, мне кажется, что ему в руки дали что-то неисправное. Что-то вылетело из ствола или часть оружия отвалилась и попало рикошетом. Тут либо была неисправность, либо специально кто-то это сделал. Актер тут ни при чем. Что актеру дают в руки, из того он стреляет. Но актеру оружие должен дать в руки пиротехник. И никто другой. Это специальная профессия, люди ей учатся.

Подготовила Сусанна Альперина