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Рубрика: В мире

Захарова: Заседание Совета НАТО подтвердило антироссийский курс альянса

Текст: Константин Волков
Очередное заседание Совета НАТО снова подтвердило, что "вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на "сдерживание" России". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала результаты заседания Совета НАТО на уровне министров, которое состоялось 21-22 октября. Ее комментарий размещен на сайте МИД РФ.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Как отмечает дипломат, "в этих целях натовские министры утвердили стратегический план по реализации "Концепции обороны и сдерживания в Евроатлантике", решили актуализировать планы обороны альянса на "восточном фланге".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Также, подчеркивает Захарова, силы Альянса намерены расширять патрулирование воздушного пространства над Балтикой, акватории Черного моря, повышать мобильность вооруженных сил.

"Повторены обвинения в наш адрес из-за якобы развала ДРСМД, в ответ на который альянс продолжит укреплять системы ПВО/ПРО и разворачивать истребители F-35. При этом натовцы уже не вспоминают, что ранее нас убеждали, будто система ПРО была предназначена исключительно для отражения угроз со стороны Ирана", напомнила дипломат.

Также, сказано в комментарии, "незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил".

В заявлении подчеркнуто, что "Россия альянсу не угрожает", а "шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации".

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