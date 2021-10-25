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25.10.2021 20:45
Рубрика: Власть

Закон о пробации поможет адаптировать заключенных к жизни на свободе

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Для того, чтобы освободившиеся из тюрем и колоний "не взялись за старое", им нужно обеспечить работу с достойной зарплатой, считают в Совете Федерации. Это станет одной из главных задач для службы пробации, которую в России только предстоит создать. А системно решить проблему должен помочь закон, проект которого разработали в минюсте.

По мнению главы Комитета СФ по соцполитике Инны Святенко, закон о пробации поможет обеспечить индивидуальный подход к каждому бывшему осужденному. "Даже их семьи не всегда готовы их понять и принять после отбывания наказания. Государство тут должно занять особую позицию, создав целостную концепцию в отношении ресоциализации граждан", - подчеркнула сенатор.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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Проект закона "О системе пробации в РФ" в начале следующего года внесут на рассмотрение правительства, сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Он уточнил, что ежегодно примерно 30-40 тысяч человек нуждаются в такой помощи. "Необходимо, чтобы те люди, которые имеют право на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами, могли работать не только на предприятиях системы ФСИН, но и на частных. Предлагаю Совету Федерации вместе с регионами этот вопрос обсудить, дать соответствующий сигнал. Кроме того, эта категория осужденных может привлекаться к благоустройству городского пространства, озеленению улиц", - отметил замглавы Минюста. Вуколов пообещал, что после принятия закона о пробации ведомство будет и дальше корректировать законодательство, чтобы повысить уровень социальной адаптации заключенных и граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Если документ будет принят, то осужденные и вышедшие на свободу люди смогут гарантированно получать помощь в социальной адаптации, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Нами поддерживается положение, предусматривающее порядок разработки индивидуальных программ для осужденных. Многие субъекты Федерации, особенно те, на территории которых находится большое количество исправительных учреждений, сами увидели проблему и стали вырабатывать меры поддержки этим людям", - обратила внимание омбудсмен. Москалькова предложила увеличить единовременное денежное пособие, которое получают осужденные при выходе из мест лишения свободы, а также оказывать им бесплатную юридическую помощь.

С января по июнь этого года 10,7 тысячи бывших осужденных обратились в центры занятости и 3,5 тысячи из них были трудоустроены, рассказал представитель Минтруда Тарас Васько.

Ежегодно примерно 30-40 тысяч человек нуждаются в помощи по социальной адаптации

По словам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина, в ее учреждениях есть возможность обучать осужденных более чем по 160 специальностям. Кроме того, с 2017 года как альтернатива лишению свободы за нетяжкие преступления применяются принудительные работы. Более 2,4 тысячи осужденных к ним уже трудоустроены в различных сферах деятельности, в том числе около 1 тысячи - в сельском хозяйстве и 700 - в сфере жилищного и промышленного строительства. А сейчас ФСИН изучает возможность того, как привлечь таких осужденных к высокотехнологичной переработке мусора.

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