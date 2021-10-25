Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

На острове Пасхи (Рапа-Нуи, владение Чили в Тихом океане) прошел референдум по вопросу открытия границ острова с января 2022 года. Против открытия высказались 649 жителей, "за" - 320, три бюллетеня признаны недействительными, сообщает France Press.

При этом в референдуме приняли участие лишь около 20 процентов населения острова. Его итоги носят рекомендательный характер, так как окончательное решение остается за властями чилийской провинции Вальпараисо и за минздравом Чили.

Туристов на острове не было с марта 2020 года. Между тем туризм - один из главных источников дохода для жителей острова Пасхи. До пандемии туда летали прямые рейсы из Сантьяго и Лимы, остров в год посещали более 100 тысяч туристов. Главная достопримечательность небольшого острова - загадочные каменные изваяния моаи.

Между тем в последние годы местные жители жаловались на слишком большое число туристов и их неподобающее поведение. Так, еще в 2008 году финский турист отколол на память ухо у одной из каменных статуй, после чего его оштрафовали на 17 тысяч долларов и закрыли въезд на остров.