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25.10.2021 02:30
Рубрика: В мире

Жителям Египта предложили придумать название для новой столицы

Фото: AFP/Khaled DESOUKI Фото: AFP/Khaled DESOUKI
Фото: AFP/Khaled DESOUKI

В Египте объявлен конкурс, участникам которого предложили придумать название для новой административной столицы страны. Автору лучшего названия достанется приз в 50 тысяч египетских фунтов. За лучший дизайн положена награда в размере 100 тысяч фунтов.

Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI
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Конкурс проходит в интернете. Как говорится в сообщении инженерного подразделения ВС Египта, власти призывают всех египтян - граждан и компании - "поделиться мыслями и предложениями по выбору имени города и оформления его рекламной кампании, а также слогана и визуальной идентичности, отражающей видение государства в вопросе создания новых "умных" городов", пишет РИА Новости.

Новая административная столица - это один из самых масштабных проектов, реализуемых в стране. Он призван разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 миллионов человек. Новая столица расположена в 45 километрах к востоку от Каира. Суммарная площадь города - свыше 700 квадратных километров.

Начало переезда большинства египетских министерств и ведомств в новую столицу было перенесено с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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