28 ноября свой "профессиональный" праздник отметят бабушки и дедушки

В четверг весь мир и наша страна в том числе будут отмечать Международный День бабушек и дедушек. Праздник, посвященный пожилым и с детства самым любимым и родным для каждого человека людям. А вместе с тем - и праздник внуков, которые без этих замечательных людей просто не могут жить.

...В богатых анналах народной мудрости есть одна поговорка, смысл которой проявляется как-то замедленно, с небольшой задержкой понимания: "Если бы молодость знала, если бы старость могла…" По мере взросления человека подобные истины претерпевают в его сознании естественные метаморфозы - от юношеской скептической усмешки до старческого покорного согласия.

Ведь что такое старость? Она разная, у кого как. Но чаще всего бывает "старость средней тяжести", как печально сострил Александр Ширвиндт, после чего пояснил: "Я не о физическом возрасте говорю, а о внутреннем состоянии... об отсутствии острой необходимости, острого хотения что-то сделать".

Интерес к живой жизни и стремление участвовать в ней - для юноши это возможно и обязательно. Для старика тоже возможно, но уже необязательно. Именно здесь главная разница в самочувствии поколений. И здесь же - основная причина, определяющая счастливую и несчастливую старость. Обо всем этом полезно подумать в эти дни, когда приближается "День бабушек и дедушек".

Как правило, в семейном сообществе папы и мамы играют главные роли, а дедушки и бабушки - роли второго плана. Связь между "действующими лицами" обеспечивается благодаря драгоценным посредникам - внукам. И главное в семейной триаде - равноправие сторон. То есть буквально: равные права. Казалось бы, какая тут может быть проблема? Оказывается, может, и довольно странная.

Де-юре и де-факто

В Госдуму внесен законопроект о поправке в Семейный кодекс: взрослых членов семьи надо уравнять в правах по отношению к младшим членам семьи. Почему назрела необходимость в подобной поправке? Потому что неравноправие действительно существует и проявляет себя в неожиданных формах. Например, когда бабушка или дедушка приходят вечером в детский сад, чтобы забрать внука домой, а им отказывают: вы ребенку чужие, пусть приходят родные, мать или отец… Об этом уже писала "Российская газета". И продолжают писать наши партнеры - региональные СМИ. Особенно интересно читать о том, как люди действуют просто по-человечески, не дожидаясь никаких поправок.

Курская областная газета "Друг для друга" сообщает местный порядок: если в отпуск по уходу за ребенком идут папа, дедушка или бабушка, для них действуют те же правила, что и для мамы малыша. На период отпуска любой из них имеет право на пособие в размере 40% от среднего дохода за два года, предшествующих году перед отпуском. И вот результат: в законный "декрет" ушли 60 пап, 40 бабушек и 5 дедушек. За первый квартал 2021 года региональное отделение Фонда социального страхования перечислило курянам, которые получают пособия по уходу за ребенком, более 110 миллионов рублей".

В Башкортостане такая же ситуация. В республиканском Фонде соцстрахования сообщили: согласно местному законодательству, правом отпуска по уходу за ребенком пользуются как матери малышей, так и отцы, бабушки и дедушки. Так, начиная с 1 июля 2020 года правом на "декрет" воспользовались 376 мужчин. На сегодняшний день 295 из них продолжают находиться в "декретном" отпуске и ухаживать за детьми. Об этом рассказала газета "Уфимские нивы".

Надо думать, поправка в Семейный кодекс позволит узаконить фактическое равноправие во внутрисемейных отношениях. Но не только от юридических казусов зависит самочувствие современных бабушек и дедушек.

На фоне вируса

Газета "Знамя труда" (Альметьевск) констатирует: в условиях пандемии бабушкам и дедушкам настоятельно советуют избегать любых контактов, чтобы не заразиться и не попасть в клинику, где пожилые люди наиболее уязвимы и рискуют пополнить печальную статистику летальных исходов.

Специалист Альметьевского муниципального совета психологов Регина Хисамова утверждает: "Безусловно, принятые правительством РФ меры способны уберечь пожилых людей от риска заболеть страшной инфекцией. Но в такой ситуации у них повышается уровень тревожности, страдают когнитивные процессы, обостряются хронические заболевания. Обилие негативной информации, транслируемой с экранов телевизоров, подталкивает к развитию ситуативной депрессии: у бабушек и дедушек заметно снижается аппетит, теряются силы и энергия. Они перестают радоваться жизни и постоянно находятся в печали".

Такое состояние специалисты-геронтологи прозвали "социальной инвалидностью". И что же делать? Как помочь пожилым преодолеть все эти невзгоды? "Помогать - это просто", - утверждает Регина Хисамова и предлагает целый перечень спасительных мер:

1. Нельзя допустить, чтобы бабушки/дедушки думали, что они совсем одни. Важно постоянно поддерживать с ними связь. К примеру, можно позвонить по телефону и попросить прочитать сказку внукам.

2. Уделяйте родным больше времени, будьте к ним внимательнее. Многие пенсионеры остро реагируют на любые ограничения, а советы взрослых детей воспринимают раздраженно: дескать, я ещн не выжил из ума, в состоянии сам сходить в магазин, оплатить коммунальные услуги. В таких ситуациях следует осторожно подбирать слова, заверяя, что все это - во благо и во имя любви к ним.

3. Дайте им понять, как они значимы и необходимы. Попросите их приготовить какое-то блюдо, связать вещь или посоветуйтесь по какому-либо вопросу как с более мудрым человеком.

4. Если есть возможность, отправьте пожилых родственников на дачу. Природа - самый лучший антидепрессант.

5. Многие эксперты геронтопсихологии отмечают, что пенсионеры много времени проводят в собственных воспоминаниях. Причем зачастую концентрируются на негативе, прошлых обидах или на том, чего не удалось достичь, сделать и т.д. Важно научить их переключаться: определить, какие темы огорчают больше всего и выписать самые приятные воспоминания.

6. Необходимо поддерживать физическую активность. Конечно, учитывая возможности организма. Не стоит забывать и о правильном питании. Принцип "В здоровом теле - здоровый дух" никто не отменял.

С гаджетом "на ты"

Но бывают ситуации, когда спасительное "телефонное право" не действует, потому что бабушки и дедушки просто-напросто не умеют пользоваться смартфоном. Значит, надо их этому научить, как это делают в городе Чапаевске.

Здесь действует проект молодежной общественной организации "Центр инновационного развития" под лозунгом "Радость в общении". У инициаторов проекта богатый опыт общения с пожилыми людьми: многие из них были волонтерами акции "Мы вместе" и посещали ветеранов Великой Отечественной войны, вручали им новые сотовые телефоны. И была выявлена проблема: практически каждый второй обладатель щедрого подарка не умеет им пользоваться. Тогда волонтеры и задумали создать "мобильную школу", где пожилые люди учатся не только звонить и отвечать на звонки, но и оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн, пользоваться порталом "Госуслуги", заводить собственную электронную почту.

Недавно пожилые "студенты" успешно сдали экзамен. "Вера Борисова продемонстрировала, насколько хорошо запомнила иконки нужных приложений и сделала "селфи" с напарницей. Валентина Кургаева отправила коллеге голосовое сообщение. "Вера, мы с тобой всему научимся, как бы нам сложно ни было, и будем помогать другим пожилым людям". А Ольга Панюкова не смогла присутствовать на встрече, но связалась с группой при помощи видеозвонка. Обо всем этом узнали читатели газеты "Чапаевский рабочий".

Еще дальше в освоении гаджетов продвинулись пожилые жители Невинномысска. Сами себя они с гордостью называют "киберпенсионерами". Как сообщает газета "Невинномысский рабочий", местные бабушки и дедушки активно осваивают новые формы досуга, в том числе те, которые, казалось бы, не присущи людям этого возраста. Они теперь могут, не выходя из дома, посетить планетарий, краеведческий музей, сходить на интересную экскурсию в экзотические места нашей планеты, даже побывать в космосе, и все это - виртуально, с использованием новейших технологий коммуникации. Такие формы досуга помогают людям преклонного возраста социализироваться в современном мире, чувствовать себя снова молодыми.

Сами с усами

Хорошо, когда молодые помогают пожилым преодолевать трудности. Но еще лучше, когда бабушки и дедушки не нуждаются в помощи, демонстрируют неиссякаемую силу духа и творческий полет. "Областная газета" (Екатеринбург) сообщила: "Березовские бабушки и дедушки сыграли в КВН". Неординарное событие состоялось в рамках городского фестиваля "Нам года - не беда", посвященного пожилым людям. Зрительный зал в березовском Дворце молодежи был переполнен настолько, что не всем желающим хватило места. В традиционном конкурсе веселых и находчивых участвовали четыре команды ветеранов: центральной городской больницы, управления образования, ремонтно-механического завода и стоматологической клиники. Жюри оценивало их выступления в четырех номинациях: "Молоды душой и телом", "Песенный талант", "Искусные рукодельницы", "Всегда в трудовом строю". Проигравших в этот день не оказалось: ни одна команда не осталась без номинаций и подарков.

А в городе Полевском (та же Свердловская область) местные ветераны сыграли в "Зарницу". На полигоне "Зона активного отдыха" пейнтбольного клуба "Витязь", в настоящих военно-полевых условиях испытали себя представители ветеранских организаций Полевского криолитового завода, завода железобетонных изделий, городской больницы, муниципальной службы, села Косой Брод и поселка Зюзельский.

Первым конкурсом был смотр строя и песни. Затем начались другие испытания: поиск и обезвреживание "мин", полоса препятствий, стрельба по мишеням, оказание первой медицинской помощи, а также конкурс на знание военной истории. Как сообщил информационный портал "ПроПолевской", в номинации "Самая активные и дружные" победила команда поселка Зюзельский, "Ворошиловский стрелок" - команда ПКЗ, в викторине "Знатоки истории" - команда ветеранов муниципальной службы, а полосу препятствий успешнее других преодолела команда села Косой Брод. Итог ветеранской "Зарницы" - проигравших нет, победила дружба.