Американец взял кредит для бизнеса, но потратил деньги на покемонов

Чудесная история произошла в небольшом городке Дублин, что в штате Джорджия, США.

Как пишет Associated Press, там местный предприниматель обратился за льготным кредитом в рамках поддержки бизнеса при пандемии. Целями займа он назвал необходимость оплаты аренды и заработной платы своим сотрудникам.

В результате мужчина получил на руки 85 тысяч долларов (примерно 5,9 млн рублей). Недолго думая, 57 из них (около 3,9 млн рублей) он потратил на покупку редкой коллекционной карточки Pokemon. Счастье обладания раритетной картонкой было недолгим - транзакция привлекла внимание бдительной налоговой службы.

Выяснилось, что при оформлении ссуды бизнесмен намеренно исказил данные относительно своего дохода и количества наемных работников.

Теперь горе-фанату покемонов грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.