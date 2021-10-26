Распоряжение губернатора Амурской области от 25 октября 2021 года № 221-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 13.10.2021 № 206-р) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"на проведение мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии наличия у лиц, посещающих данные мероприятия, сертификата (справки (для лиц, которые проходят военную службу)) о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о получении однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого на бумажном носителе либо в форме QR-кода, полученного на Едином портале государственных и муниципальных услуг, либо справки (QR-кода), подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-исследование), полученной не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, либо справки, сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад (далее соответственно - сертификат (QR-код) о вакцинации, справка (QR-код) об отсутствии заболевания, справка (QR-код) о перенесении заболевания).";

2) пункты 42 и 43 изложить в следующей редакции:

"42. Установить, что лицами старше 18 лет не допускается посещение без сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания:

1) на территории города Благовещенск Амурской области следующих организаций и объектов:

с 18.10.2021 - организаций общественного питания;

с 01.11.2021 - музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек;

с 01.11.2021 - торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, спортивно-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению (далее - ТЦ);

2) на территориях городов Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск Амурской области, Благовещенского района Амурской области с 01.11.2021 - организаций общественного питания.

QR-код предъявляется лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета либо иного подобного устройства.

Действие настоящего пункта не распространяется на студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования, являющихся гражданами иностранных государств, в случае, предусмотренном пунктом 44 настоящего распоряжения.

43. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, указанных в пункте 42 настоящего распоряжения, собственникам, управляющим компаниям (арендодателям) ТЦ обеспечить:

1) проведение проверки действительности QR-кода (о вакцинации, об отсутствии заболевания либо о перенесении заболевания), предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся паспорте гражданина (посетителя);

2) проведение проверки предъявляемых посетителем сертификата о вакцинации, справки об отсутствии заболевания, справки о перенесении заболевания с данными, содержащимися в паспорте гражданина (посетителя);

3) недопущение нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых осуществляется их деятельность, лиц старше 18 лет, не имеющих сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания.";

3) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования, являющиеся гражданами иностранных государств, вправе посещать столовые при данных образовательных организациях, при предъявлении документов, подтверждающих их статус, без предъявления QR-кода и документов, указанных в абзаце первом пункта 42 настоящего распоряжения.";

4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в возрасте старше 60 лет, не имеющим сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания, соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.";

5) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"6) оказывать содействие работникам в возрасте старше 60 лет, не имеющим сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания, в обеспечении условий самоизоляции на дому (по месту пребывания) путем предоставления отпуска или перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;";

6) дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему распоряжению.

В.А.Орлов







