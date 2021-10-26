Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные

Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора "Мегафон".

В пресс-службе МТС рассказали, что за последние семь дней по сравнению с первой неделей октября трафик на "Госуслугах" вырос на 17%. В пресс-службе "Билайн" на момент написания новости не предоставили информацию о трафике абонентов, а в Tele2 отказались отвечать на запрос "РГ".

- Сервис "Госуслуги" пользуется заслуженной популярностью среди населения, - поясняет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. - Сейчас рост посещаемости связан с переписью населения. Всегда, когда происходят какие-то события, например выдача пособий или QR-кодов, они значительно увеличивают посещаемость портала".