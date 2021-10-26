Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности

Российско-американский диалог по стратегической стабильности развивается в правильном направлении. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая по видеосвязи на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее.

По его словам, 30 сентября в Женеве прошел второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. "Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", - отметил Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в Facebook.

Дипломат отметил, что уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Стороны согласились, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ.

Делегации условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Антонов обратил особое внимание на то, что в этом контексте предполагается не только обсуждение конкретных видов и классов ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, но и действий сторон, которые имеют "стратегический эффект". Такой подход дает возможность выйти "на пакет договоренностей и пониманий, которые могут иметь различный статус и включать меры как в области контроля над вооружениями, так и в сфере снижения рисков", пояснил посол.

Антонов подчеркнул, что, с точки зрения российской стороны, ни в рабочих группах, ни на пленарных заседаниях в целом не должны выдвигаться какие-либо "предусловия" для обсуждения тех или иных тем. Россия готова обсуждать любые вопросы из сферы национальной безопасности и стратегической стабильности. Дипломат выразил надежду, что Вашингтон не станет игнорировать приоритеты Москвы и вопросы, вызывающие озабоченность.