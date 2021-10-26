Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями

Россия настроена на юридически обязывающие соглашения с США в сфере контроля над вооружениями, однако не исключает и другие форматы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая по видеосвязи на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина.

По словам дипломата, сейчас было бы неправильно предопределять возможные результаты, надо садиться и работать.

"Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ", - цитирует ТАСС Антонова, упомянувшего российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.