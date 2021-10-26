Двадцать пять лет назад восемь государств, часть территории которых находится за Полярным кругом, создали новую международную организацию. Она получила название Арктический совет (АС). Тогда абсолютное большинство экспертов-международников не смогли оценить исторического значения произошедшего: высокие широты не воспринимались как важнейший геостратегический регион, скорее как окраина. Четверть века спустя глобальный и региональный контексты резко изменились, и эксперты заговорили об Арктике чуть ли не как о главной арене будущего международного взаимодействия. Но и противостояния тоже, включая военное.

В мае этого года в Рейкьявике министр иностранных дел Исландии Г.Т. Тордарсон передал С.В. Лаврову церемониальный молоток, что символизировало начало двухлетнего председательства нашей страны в Арктическом совете. Россия оказалась у руля этой организации как нельзя кстати.

Арктический совет - закрытый клуб, так как появление новых арктических государств не предвидится. Из этой "восьмерки" лишь пять государств - Россия, США, Канада, Дания и Норвегия - имеют выход к побережью Северного ледовитого океана и у них сложился свой формат прибрежного диалога и сотрудничества, с чем приходится мириться Исландии, Финляндии и Швеции.

Совет создавался на основе идеи о том, что приарктические страны несут особую ответственность за эту уникальную часть Земного шара. Отсюда главное направление сотрудничества - вопросы устойчивого развития и защиты арктической окружающей среды. При этом первоочередная ответственность естественным образом соотносится с набором особых прав арктической "восьмерки". Не в силу какой-то избранности, либо попыток возвести в Арктике искусственную стену против "гостей". Но в силу фактов, обусловленных географией. Когда какие-то внерегиональные державы пытаются доказать, что их интересы в Арктике столь же естественны, как, допустим, у России или Норвегии, это выглядит по меньшей мере странно. Арктика - это не свободная территория для колонизации.

Не проходит и тезис, как-то озвученный бывшим госсекретарем США М. Олбрайт, об Арктике как "общем достоянии человечества". Таковым является Антарктика в соответствии с действующим международным договором. Здесь же люди жили веками и тысячелетиями. Арктические территории активно развивались, особенно в Советском Союзе и затем в России. Для нас Арктика была и остается важнейшим ресурсом национального развития.

Только приарктические государства имеют многовековой опыт освоения северных земель и хозяйствования в этих суровейших условиях. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Арктика не стала "дойной коровой" в плане освоения ее природных ресурсов всеми желающими. Логика европейского колониализма "забирай и увози" тут не подходит и не проходит.

Практическая работа Арктического совета строится вокруг шести основных тем

Внерегиональные игроки могли бы попользоваться и уехать. Но мы здесь останемся. Мы будем дышать этим воздухом, пить эту воду и пытаться гармонично сосуществовать с биосистемами Арктики. Население, прежде всего коренное, приарктических территорий и государства, обеспечивающие реализацию их прав, как никто заинтересованы в том, чтобы конъюнктурные политические и финансово-экономические интересы не затмевали главного - сохранения и приумножения многопланового потенциала Арктики. Именно поэтому, кстати, Арктический совет стал уникальной международной организацией. Специальным статусом его постоянных участников обладают шесть организаций коренных народов Арктики. Это дает им право участвовать в принятии решений наряду с правительствами. Механизм, не имеющий аналогов на других международных площадках. В одной из деклараций совета особо отмечено, что "уникальная роль, которую в нем играют коренные народы Арктики", придает форуму "фундаментальную силу".

Действительно, как сейчас принято говорить, такая "инклюзивность" обеспечивает принятым решениям трудно оспоримый авторитет и упреждает любые попытки критиковать их за "предвзятость" или "кулуарность".

Практическая работа Арктического совета строится вокруг шести основных тем. Это устранение загрязнения в Арктике, мониторинг состояния арктической окружающей среды, сохранение арктической флоры и фауны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита арктической морской среды и устойчивое развитие. По каждому из этих направлений создана и успешно действует рабочая группа.

Официально заявлено, что в рамках своего председательства Россия намерена уделять главное внимание работе по повышению благосостояния, здоровья и качества жизни жителей Арктики, включая коренные народы, обеспечению поступательного социального роста, основой для которого является, прежде всего, устойчивое экономическое развитие региона. Понятно, что обозначенные приоритеты определены самой жизнью. На территорию нашей страны приходится почти треть Арктики. При этом население этих обширных пространств не превышает двух с половиной миллионов человек.

Поэтому крупные инфраструктурные проекты, включая Севморпуть, здесь не самоцель, а инструмент развития. Повышение качества человеческого капитала - вот истинный залог крепких позиций нашей страны в Арктическом регионе, наш козырь в ситуации любой потенциальной конкуренции.

А конкуренции не избежать. Сегодня сложно оценить ее контуры и характер. Но интерес к высоким широтам со стороны самых разных международных игроков невозможно не заметить. Он касается как удивительных природных богатств Приполярья, так и военно-политического контроля над различными районами Арктики.

Вот уже более десяти лет по инициативе Польши проходят так называемые "Встречи Варшавского формата". На них неарктические страны, а также Евросоюз, который никак не может "застолбить" себе постоянное место на встречах Арктического совета, обсуждают вопросы своей деятельности в высоких широтах. Традиционно на Варшавские встречи приглашают страну-председателя Арктического совета. Интересно, как это будет обставлено в период российского председательства.

Свою деятельность в Арктике пытаются координировать на высоком уровне КНР, Южная Корея и Япония. Можно сказать, что ведущие экономики мира выстроились на низком старте, ожидая начала "гонки" за влияние в Арктическом регионе.

Однако представление о таком соревновании ложно. Ни одна их неарктических держав не сможет реализовать свои амбиции в высоких широтах вне консенсуса и содействия со стороны стран региона. И в этом отношении роль Арктического совета невозможно переоценить. Он останется главной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества и согласования позиций полярной "восьмерки". С этим придется считаться всем.

Что до попыток его милитаризации, то укрепление и модернизация традиционного военного присутствия России на своих арктических территориях содействует поддержанию статус-кво в этом отношении, отваживая от любых искушений поставить его под вопрос. Более того, те же США, дающие свою интерпретацию статусу как Севморпути, так и Северо-Западного прохода в Канадском Арктическом архипелаге, могут, наконец, захотеть присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, к положениям которой они постоянно пытаются апеллировать.