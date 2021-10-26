Овен

Вы будете идти к цели, не замечая препятствий. Позитивный настрой поможет успешно справиться с ними.

Телец

Обстоятельства дадут вам понять, что лучше родного дома и семейного окружения ничего не может быть.

Близнецы

Приложите немного усилий и вы сумеете блеснуть всеми своими лучшими качествами.

Рак

У вас есть все основания надеяться на скорое увеличение доходов.

Лев

Стоит планировать ответственные дела и решение важных вопросов в бизнесе.

Дева

Желательно не предпринимать никаких действий по купле-продаже или обмену недвижимости.

Весы

Если вы собирались освоить новую программу или начать учиться водить машину, то неделя как раз для этого подходит.

Скорпион

Велика вероятность совершить мелкую оплошность, которая может привести к совсем не мелким последствиям.

Стрелец

Стоит отказаться от немедленной смены гардероба или экспериментов с внешностью.

Козерог

На работе вы можете очень резво приниматься за дела, но есть вероятность переоценить свои силы.

Водолей

Постарайтесь не бросаться очертя голову в новые проекты или отношения. Вы еще плохо себе представляете их перспективы.

Рыбы

Пик деловой активности должен прийтись на четверг, а в выходные вы будете чувствовать себя расслабленно и комфортно.