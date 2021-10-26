Новости

В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной 03:25
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 02:42
В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране 02:14
В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"

Овен

Вы будете идти к цели, не замечая препятствий. Позитивный настрой поможет успешно справиться с ними.

Телец

Обстоятельства дадут вам понять, что лучше родного дома и семейного окружения ничего не может быть.

Близнецы

Приложите немного усилий и вы сумеете блеснуть всеми своими лучшими качествами.

Рак

У вас есть все основания надеяться на скорое увеличение доходов.

Лев

Стоит планировать ответственные дела и решение важных вопросов в бизнесе.

Дева

Желательно не предпринимать никаких действий по купле-продаже или обмену недвижимости.

Весы

Если вы собирались освоить новую программу или начать учиться водить машину, то неделя как раз для этого подходит.

Скорпион

Велика вероятность совершить мелкую оплошность, которая может привести к совсем не мелким последствиям.

Стрелец

Стоит отказаться от немедленной смены гардероба или экспериментов с внешностью.

Козерог

На работе вы можете очень резво приниматься за дела, но есть вероятность переоценить свои силы.

Водолей

Постарайтесь не бросаться очертя голову в новые проекты или отношения. Вы еще плохо себе представляете их перспективы.

Рыбы

Пик деловой активности должен прийтись на четверг, а в выходные вы будете чувствовать себя расслабленно и комфортно.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности