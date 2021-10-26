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Рубрика: Экономика

Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит

Текст: Александра Воздвиженская

Банк России будет ограничивать выдачу высокорискованных кредитов, то есть тех, на выплату которых заемщик тратит более 80% своего дохода. Кроме того, ЦБ ограничит выдачу необеспеченных кредитов на длительный срок - более пяти лет.

Фото: iStock
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Законопроект, который позволит вводит прямые количественные ограничения на выдачу отдельных потребкредитов и займов (за исключением автокредитов и ипотеки), был принят Госдумой в первом чтении на минувшей неделе. О том, как регулятор распорядится будущим правом, рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в статье на портале регулятора "Эконс".

Банк России хочет ограничивать долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков, чтобы снижать долговую нагрузку граждан, улучшать качественно кредитный портфель банков и повышать долю кредитов с низким риском. Юдаева напоминает, что новый заем только увеличивает долговое бремя человека в будущем, поэтому банки по новому закону будут обязаны информировать клиентов при получении нового кредита, если их платежи по всем долгам превысят половину дохода.

"Многие задают вопрос о том, как эта мера повлияет на финансовую доступность в условиях, когда способы получения информации о доходе и измерители доходов, используемые банками для расчета долговой нагрузки, несовершенны. Именно поэтому мы не планируем вводить жесткие количественные ограничения и намерены регулировать только доли кредитов с высоким риском, давая возможность банкам использовать эти лимиты для кредитования тех, чьи риски, по оценке банка, ниже, - пишет Юдаева. - Во всех других ситуациях нужно понимать, что кредит - это возможность увеличить потребление сегодня за счет его снижения завтра и на весь период выплат по кредитам".

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