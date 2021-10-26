Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Председатель СК России поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях одного из музыкальных исполнителей.
В Следственный комитет России с такой просьбой обратились представители ветеранской организации. Они попросили проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы.
Бастрыкин поручил проверку руководителю Главного следственного управления по г. Москве А.А.Стрижову. В обоснование проверки СК говорит, что "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.
В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.