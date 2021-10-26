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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Текст: Наталья Козлова

Председатель СК России поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях одного из музыкальных исполнителей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Песков дал совет Моргенштерну поговорить с ветеранами

В Следственный комитет России с такой просьбой обратились представители ветеранской организации. Они попросили проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы.

Бастрыкин поручил проверку руководителю Главного следственного управления по г. Москве А.А.Стрижову. В обоснование проверки СК говорит, что "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет День Победы

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