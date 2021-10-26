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26.10.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Более трети россиян хотели бы научиться инвестировать

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Около трети россиян хотели бы научиться инвестировать. Это следует из расчетов на основе опроса "БКС Мир инвестиций" для "Российской газеты". Эксперты прогнозируют продолжение тренда по перетоку россиян из банков на фондовый рынок даже на фоне роста ставок по банковским вкладам.

В опросе приняли участие более 2900 россиян, имеющих банковские счета, всех возрастных групп, в том числе моложе 24 лет и старше 65 лет. Все участники опроса являются клиентами банков, имеют банковскую карту или иной банковский продукт. 55% опрошенных хотели бы знать, как не потерять деньги при инвестировании, 37% - как защититься от мошенников в рамках этого процесса, 35% - как продавать и покупать ценные бумаги.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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"Для молодежи один из наиболее актуальных вопросов: как выбрать брокера - 44%. Для людей, которые уже активно инвестируют, и граждан с доходом более 100 тысяч рублей в месяц, высока актуальность вопроса, как платить налоги - 42% и 44% соответственно", - отметила директор продуктового маркетинга "БКС Мир инвестиций" Ирина Блинова.

Управляющий директор отдела корпоративных, суверенных и ESG-рейтингов агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов указал, что статистика отражает востребованность инструментов фондового рынка, и тренд на переток туда сбережений сохранится даже на фоне роста ставок по вкладам банков. Представители банков из топ-50 по активам сообщили "Российской газете", что к концу года ставки по депозитам вырастут на 0,25-1 процентный пункт с текущих 5,45-7,7% годовых. В то же время наименее рискованные инструменты фондового рынка - например, ПИФы - дают двузначные доходности, указала Блинова.

Директор методологического департамента Национального рейтингового агентства Юрий Ногин считает, что продолжение тренда по увеличению числа заинтересованных в инвестировании граждан следует ожидать и в 2022 году. По словам Ногина, срок принятия человеком решения о начале инвестирования с момента возникновения желания зависит от его собственной склонности к риску.

К концу года ставки по банковским вкладам могут заметно вырасти, но далеко не факт, что смогут обогнать инфляцию 

Менее рисковые люди взвешивают все "за" и "против", подробно изучают предметную область, люди, более склонные к риску, - поддаются импульсу в течение короткого промежутка времени, уточнил он. Основные проблемы для начинающего инвестора - выбор брокера, инструментов инвестирования, а также путь к пониманию, что сделки могут быть убыточными, а не только прибыльными.

Экономика Финансы Инвестиции

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