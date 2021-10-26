Более трети россиян хотели бы научиться инвестировать

В опросе приняли участие более 2900 россиян, имеющих банковские счета, всех возрастных групп, в том числе моложе 24 лет и старше 65 лет. Все участники опроса являются клиентами банков, имеют банковскую карту или иной банковский продукт. 55% опрошенных хотели бы знать, как не потерять деньги при инвестировании, 37% - как защититься от мошенников в рамках этого процесса, 35% - как продавать и покупать ценные бумаги.
"Для молодежи один из наиболее актуальных вопросов: как выбрать брокера - 44%. Для людей, которые уже активно инвестируют, и граждан с доходом более 100 тысяч рублей в месяц, высока актуальность вопроса, как платить налоги - 42% и 44% соответственно", - отметила директор продуктового маркетинга "БКС Мир инвестиций" Ирина Блинова.
Управляющий директор отдела корпоративных, суверенных и ESG-рейтингов агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов указал, что статистика отражает востребованность инструментов фондового рынка, и тренд на переток туда сбережений сохранится даже на фоне роста ставок по вкладам банков. Представители банков из топ-50 по активам сообщили "Российской газете", что к концу года ставки по депозитам вырастут на 0,25-1 процентный пункт с текущих 5,45-7,7% годовых. В то же время наименее рискованные инструменты фондового рынка - например, ПИФы - дают двузначные доходности, указала Блинова.
Директор методологического департамента Национального рейтингового агентства Юрий Ногин считает, что продолжение тренда по увеличению числа заинтересованных в инвестировании граждан следует ожидать и в 2022 году. По словам Ногина, срок принятия человеком решения о начале инвестирования с момента возникновения желания зависит от его собственной склонности к риску.
Менее рисковые люди взвешивают все "за" и "против", подробно изучают предметную область, люди, более склонные к риску, - поддаются импульсу в течение короткого промежутка времени, уточнил он. Основные проблемы для начинающего инвестора - выбор брокера, инструментов инвестирования, а также путь к пониманию, что сделки могут быть убыточными, а не только прибыльными.