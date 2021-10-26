Новости

Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки 07:05
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 07:03
В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины 06:56
Самолеты из Москвы и Новосибирска отправили в Хабаровск из-за тумана 06:47
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября 06:23
Во Владивостоке эвакуировали 70 человек из-за пожара на рынке 05:43
Диетолог Бердов рассказал, как не набрать вес в период холодов 05:40
На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны 05:32
Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак 05:05
Старейшую газету Чили обвинили в "оправдании нацизма" 04:58
Жители Приамурья нарушили антиковидные требования 04:50
Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку 04:46
В США опубликованы обновленные правила въезда в страну 04:40
Из Хабаровска впервые открылись прямые рейсы в Египет 04:18
В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации 04:05
Корабль "Прогресс" доставит на МКС фрукты, консервы и кетчуп 03:43
Врач Билибок оценил шансы заразиться "дельта"-штаммом коронавируса 03:25
Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2 03:18
Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook 02:59
Жертвами стрельбы в торговом центре Айдахо стали два человека 02:47
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности 01:45
Специалист сравнил экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и ПЦР-тестирование 01:30
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе 00:53
В Москве растет доля пустующих магазинов 00:24
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 07:05
Рубрика: В мире

Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

ВМФ Бразилии готовится приступить к испытаниям ядерной силовой установки, которая впоследствии станет сердцем первой бразильской атомной подводной лодки. Инженеры с нуля разработали технологию производства ядерного реактора и топлива для него.

Фото: u.s.navy/ Wikimedia.org
Ремонт попавшей в аварию подлодки США может затянуться на годы

Испытания этой установки пройдут в Технологическом центре бразильского ВМФ в городе Иперо, расположенном в 125 километрах от крупнейшего в Южной Америке мегаполиса Сан-Паулу, и должны стартовать до конца текущего года. В Иперо возвели полноразмерный макет отсеков субмарины, где располагается ядерная силовая установка, для того, чтобы инженеры могли проверить работу всех ее частей, а также провести необходимые настройки и модификации.

"Будет проведена проверка всех чрезвычайных ситуаций, чтобы потом, когда мы установим реактор в подводную лодку, мы уже знали, как она себя ведет, и какие возможности у нас есть, чтобы контролировать ее", - рассказал заместитель директора Технологического центра бразильского ВМФ Салвадор Рамос местному телеканалу Record TV.

В ходе разработки проекта Бразилия столкнулась с одной трудностью: ни одна страна мира не хотела продавать ей топливо для применения в атомных подлодках. Эта проблема была решена Промышленным ядерным центром ВМФ, который обладает технологией обогащения урана. Строительство мощностей, необходимых для производства ядерного топлива в нужных объемах, должно быть завершено к 2025 году.

Мощность реактора составит 48 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город с населением в 20 тысяч человек.

В 2008 году Бразилия подписала соглашение с Францией на передачу технологий строительства подводных лодок класса "Скорпен". Проект получил название PROSUB и предусматривает строительство четырех дизельных подлодок и минимум одной атомной субмарины. Первая бразильская АПЛ должна быть спущена на воду до 2034 года.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину