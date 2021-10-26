Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки

ВМФ Бразилии готовится приступить к испытаниям ядерной силовой установки, которая впоследствии станет сердцем первой бразильской атомной подводной лодки. Инженеры с нуля разработали технологию производства ядерного реактора и топлива для него.

Испытания этой установки пройдут в Технологическом центре бразильского ВМФ в городе Иперо, расположенном в 125 километрах от крупнейшего в Южной Америке мегаполиса Сан-Паулу, и должны стартовать до конца текущего года. В Иперо возвели полноразмерный макет отсеков субмарины, где располагается ядерная силовая установка, для того, чтобы инженеры могли проверить работу всех ее частей, а также провести необходимые настройки и модификации.

"Будет проведена проверка всех чрезвычайных ситуаций, чтобы потом, когда мы установим реактор в подводную лодку, мы уже знали, как она себя ведет, и какие возможности у нас есть, чтобы контролировать ее", - рассказал заместитель директора Технологического центра бразильского ВМФ Салвадор Рамос местному телеканалу Record TV.

В ходе разработки проекта Бразилия столкнулась с одной трудностью: ни одна страна мира не хотела продавать ей топливо для применения в атомных подлодках. Эта проблема была решена Промышленным ядерным центром ВМФ, который обладает технологией обогащения урана. Строительство мощностей, необходимых для производства ядерного топлива в нужных объемах, должно быть завершено к 2025 году.

Мощность реактора составит 48 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город с населением в 20 тысяч человек.

В 2008 году Бразилия подписала соглашение с Францией на передачу технологий строительства подводных лодок класса "Скорпен". Проект получил название PROSUB и предусматривает строительство четырех дизельных подлодок и минимум одной атомной субмарины. Первая бразильская АПЛ должна быть спущена на воду до 2034 года.