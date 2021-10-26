Бренд ALEXSKIN: появление нового косметического фаворита

Новости

В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
Власти Крыма решили не выставлять блокпосты на въездах на полуостров 16:46
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45
Цена российской нефти Urals в Европе сократила отставание от Brent 16:41
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ 16:40
В трех городах Хакасии остановят движение общественного транспорта 16:39
Российским туристам в Египте уменьшили время отдыха на один час 16:38
Во Франции произошел сбой в работе следящих за преступниками браслетов 16:37
Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 17:15

Бренд ALEXSKIN: появление нового косметического фаворита

Последние несколько лет популярность российских косметических марок растёт, они активно продвигаются в маркетплейсах и социальных сетях, не уступая своим качеством зарубежным продуктам.
Фото: Материалы предоставлены ООО "А-Косметик"

Их маски для лица сильно выделяются среди конкурентов своей необычной упаковкой и уникальнейшими составами.Так же необычно, что в комплекте прилагается кисть для нанесения.

В каждой маске настоящий витаминный коктейль - от 25 до 35 активных компонентов. Покупатели в отзывах отмечают высокую эффективность и результат, который заметен после первого же применения, что не может не радовать.

Так же для потребителя удобно, что маски делятся по времени применения и потребностям кожи:

"Утренняя маска" - утренняя освежающая маска, делает цвет лица здоровым, способствует избавлению от отёчности, заломов, дряблости, расширенных пор и пигментации.

"Антистресс-маска для тусклой кожи" - дневная маска, помогает выровнять тон, сузить поры, матировать кожу, убрать тусклость, вернуть тонус и сияние.

Фото: Материалы предоставлены ООО "А-Косметик"

"Ночная мезо маска" - несмываемая маска с эффектом мезотерапии, сохраняет молодость, успокаивает, подтягивает, смягчает, улучшает общее состояние кожи.

Мы узнали у создательницы бренда Александры Варяниковой как разрабатывалась косметика ALEXSKIN: "Чтобы составить техническое задание для лаборатории, я несколько месяцев изучала косметические ингредиенты и их свойства. Внимательно искала производство, которое соответствует всем санитарным требованиям, имеет лучшее оборудование и команду технологов. На разработку линейки масок Алексскин ушло больше года - я протестировала на себе десятки образцов, постоянно вносила корректировки. Сложный многокомпонентный состав, заметный результат, удобная текстура, приятный аромат, красивая упаковка - стояла задача создать продукты, идеальные по всем параметрам".

О компании ALEXSKIN 

ALEXSKIN - российский бренд, специализирующийся на производстве масок для лица. На рынке с 2018 года. За несколько лет работы уже успел стать фаворитом женщин по всей России. Создательница и лицо бренда - Александра Варяникова.

Узнать подробнее о компании и производимой продукции можно на сайте www.alexskin.ru.

Пресс-релиз предоставлен ООО "А-Косметик"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России