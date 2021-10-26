Бренд ALEXSKIN: появление нового косметического фаворита

Последние несколько лет популярность российских косметических марок растёт, они активно продвигаются в маркетплейсах и социальных сетях, не уступая своим качеством зарубежным продуктам.

Фото: Материалы предоставлены ООО "А-Косметик"

Их маски для лица сильно выделяются среди конкурентов своей необычной упаковкой и уникальнейшими составами.Так же необычно, что в комплекте прилагается кисть для нанесения.

В каждой маске настоящий витаминный коктейль - от 25 до 35 активных компонентов. Покупатели в отзывах отмечают высокую эффективность и результат, который заметен после первого же применения, что не может не радовать.

Так же для потребителя удобно, что маски делятся по времени применения и потребностям кожи:

"Утренняя маска" - утренняя освежающая маска, делает цвет лица здоровым, способствует избавлению от отёчности, заломов, дряблости, расширенных пор и пигментации.

"Антистресс-маска для тусклой кожи" - дневная маска, помогает выровнять тон, сузить поры, матировать кожу, убрать тусклость, вернуть тонус и сияние.

Фото: Материалы предоставлены ООО "А-Косметик"

"Ночная мезо маска" - несмываемая маска с эффектом мезотерапии, сохраняет молодость, успокаивает, подтягивает, смягчает, улучшает общее состояние кожи.

Мы узнали у создательницы бренда Александры Варяниковой как разрабатывалась косметика ALEXSKIN: "Чтобы составить техническое задание для лаборатории, я несколько месяцев изучала косметические ингредиенты и их свойства. Внимательно искала производство, которое соответствует всем санитарным требованиям, имеет лучшее оборудование и команду технологов. На разработку линейки масок Алексскин ушло больше года - я протестировала на себе десятки образцов, постоянно вносила корректировки. Сложный многокомпонентный состав, заметный результат, удобная текстура, приятный аромат, красивая упаковка - стояла задача создать продукты, идеальные по всем параметрам".

О компании ALEXSKIN

ALEXSKIN - российский бренд, специализирующийся на производстве масок для лица. На рынке с 2018 года. За несколько лет работы уже успел стать фаворитом женщин по всей России. Создательница и лицо бренда - Александра Варяникова.

Узнать подробнее о компании и производимой продукции можно на сайте www.alexskin.ru.

Пресс-релиз предоставлен ООО "А-Косметик"