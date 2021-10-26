ЦБ оценил рост хищений денег мошенниками в пандемию

Всплеск кибермошенничества начался в прошлом году, когда в течение всего года ЦБ фиксировал значительный прирост объема похищенных сумм - от квартала к кварталу по 20%. Об этом в интервью "Российской газете" заявил зампред Банка России Герман Зубарев.

"Сегодня мы видим результат наших усилий - удалось остановить лавинообразный рост финансовых потерь от действий кибермошенников, - уточнил он. - Тем не менее потери составляют все еще значительные суммы, но повторюсь еще раз, волна роста остановлена. Сейчас работаем над тем, чтобы ее погасить".

По прогнозам Зубарева, количество мошеннических звонков вряд ли сократится, вопрос в том, сколько из них будут результативны для злоумышленников.

"Если люди в ответ на подозрительный звонок будут класть трубку, то мошенники рано или поздно перестанут звонить, - считает он. - Злоумышленникам нужны деньги, они же звонят не для развлечения. Если они перестанут получать деньги, этот способ мошенничества будет отмирать".