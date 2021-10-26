Чем удивила новая операционная система от Apple

Компания Apple выпустила новую операционную систему (ОС) для компьютеров Mac - macOS Monterey. Пользователи могут загрузить ее бесплатно на все iMac, выпущенные с 2015 года, Mac Pro, начиная с 2013 года, iMac Pro 2017 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, а также MacBook Air с 2015 года, обычные MacBook c 2016 года и MacBook Pro, начиная с 2015 года.

Новая ОС получила функцию SharePlay - пользователи смогут вместе смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку во время звонков FaceTime и обсуждать их. SharePlay работает сразу на нескольких устройствах компании - например, можно запустить фильм на Apple TV, а обсуждать его, используя iPhone или Mac. Но на запуске этой возможности не будет, компания обещает добавить функцию позже этой осенью.

Добавились новшества и в звонках FaceTime. Например, камера теперь может размывать задний фон - таким образом, в центре внимания останется только сам пользователь. Поддерживается технология пространственного аудио - когда голоса тех, с кем разговаривает пользователь, доносятся с той стороны экрана, где находится изображение человека. В компании поработали и над режимом изоляции голоса - теперь лишний шум во время звонов блокируется и остается исключительно голос того, кто говорит. Впрочем, эту функцию можно отключить - в режиме "Широкий спектр" доступны абсолютно все фоновые шумы. В звонках FaceTime смогут участвовать все пользователи, у которых есть браузер, а ссылку можно прислать любым способом.

Переработали и "Сообщения". Теперь присланный в "Сообщениях" контент отображается в новом разделе "Отправлено вам" - таким образом, пользователю больше не нужно будет искать файл, пролистывая чат. Важный файл можно закрепить наверху в том же разделе. Если через сообщения прислали фотографию или коллекцию фото, то их можно сохранить, нажав на новою кнопку "Сохранить".

В Safari появилась возможность группировать вкладки. Переключаться между ними можно через боковую панель или раскрывающееся меню - при этом открытые вкладки синхронизируются между всеми устройствами пользователя.

Как и в iOS 15, в macOS Monterey появилось "фокусирование". Это улучшенный режим "не беспокоить", который позволяет более тонко настраивать различные уведомления. Например, в выходные можно выключить абсолютно все уведомления от рабочего мессенджера. Или, если вы спите, устройства автоматически затемняют экран и не доставляют уведомления в этот момент. Разумеется, можно делать исключения для некоторых контактов - остальные же пользователи увидят, что вы отключили получение уведомлений.

В заметках теперь можно искать по тегам. Например, если у вас есть коллекция рецептов, то ее можно найти прямо по хэштегу #рецепт. Кроме того, появилась возможность создавать смарт-папки - туда автоматически попадают все заметки, в которых присутствует тот или иной хэштег. Также можно совместно редактировать заметки - каждый, кому доступна заметка, будет видеть, что отредактировал другой пользователь и как изменилась заметка с последнего посещения.

На Mac появилась поддержка - AirPlay. Контент можно передавать с любого устройства Apple. Например, транслировать экран iPhone или iPad прямо на компьютере.

Подписчикам сервиса iCloud+ теперь можно скрывать e-mail при отправке писем. Функция позволяет создавать уникальные электронные адреса, почта с которых автоматически перенаправляется в ваш почтовый ящик. Таким образом пользователь сможет отправлять и получать письма, не сообщая свой настоящий адрес. Также можно завести адрес электронной почты, используя персональное доменное имя. Им смогут воспользоваться и другие члены семьи.