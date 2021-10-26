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26.10.2021 13:43
Рубрика: Экономика

Чистка реестра отечественного ПО выявила десятки мертвых душ

Текст: Олег Капранов
В Минцифры начали проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Участники рынка считают этот процесс своевременным.

В рамках проверки уточняется актуальность указанных данных и соответствие требованиям, утвержденным постановлением правительства № 1236 от 16 ноября 2015 г.  Постановление требует, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%.

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Актуализировать большую часть информации о себе производители могут самостоятельно, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе - для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям", - заявил Паршин.

Как рассказали "РГ" в Минцифры, выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными: от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация. Со 104 правообладателями связаться не удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Не видит ничего неожиданного в актуализации реестра глава компании МойОфис Дмитрий Комиссаров.

"В п.30.4 ПП РФ №1236 указано, что аудит реестра отечественного ПО должен проводиться ежегодно. Этот процесс помогает навести порядок в записях реестра и устранить ранее допущенные недочеты и устаревшие данные, которые в большинстве своем возникли из-за технических и иных ошибок. По мере формирования реестра в него попало ПО, которое не соответствует нынешним критериям и аудит реестра позволит исключить такой софт",  - рассказал Комиссаров "РГ".

Как сообщил "РГ" исполнительный директор АРПП "Отчественный софт" Ренат Лашин, в настоящий момент реестр российского ПО справляется с возложенными на него задачами. В то же время работа над ужесточением критериев по отбору программного обеспечения для внесения в реестр продолжается.

"В настоящее время членами АРПП "Отчественный софт" и Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ разрабатываются дополнительные критерии к переработанному свободному программному обеспечению для недопущения включения в Реестр "клонированного" зарубежного ПО", - сообщил Лашин.

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