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Рубрика: Культура

Что довело до гибели оператора Галины Хатчинс на съемках у Алека Болдуина

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Неделя № 246(8597)
За прошедшие несколько дней после трагической гибели уроженки Киева Галины Хатчинс от выстрела знаменитого актера Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) раскрылись многочисленные подробности, которые все больше указывают на то, что дело не в случайности, а в систематических нарушениях.

"Всему виной халатность и непрофессионализм, - написал в Facebook специалист по свету Сергей Светной, работавший рядом с Галиной и давно знавший ее. - И в результате смерть человека! Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах, за исключением ответственных за оружие, - уверен он. - Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Профессионалы - это люди, которые провели не один десяток лет на площадке". Светной уверен, что продюсеры ленты экономили на специалистах, что и привело к трагедии: "Ни одна сэкономленная вами копейка не может стоить человеческой жизни!".

Фото: скриншот REUTERS
Пистолет из фильма с Болдуином использовался съемочной группой для развлечений

За работу с оружием на съемках на ранчо Бонанза-Крик в американском штате Нью-Мексико отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид, дочь известного голливудского "оружейника". Для нее это был лишь второй фильм в карьере. Рид в тот день по какой-то причине толком не проверила оружие и передала его помощнику режиссера Дэйву Холлсу.

"Оружейная" репутация Холлса - с большими пятнами. Как рассказал CNN, в 2019 году его уволили со съемок из-за происшествия с огнестрельным оружием на площадке. На площадке "Ржавчины" в его обязанности входил контроль над соблюдением мер безопасности, включая повторную проверку пистолета перед его передачей актеру. Но и он проигнорировал правила. Получив оружие из рук Рид, он отдал его Алеку Болдуину со словами: "Ствол холодный", то есть без боевых патронов.

Наконец, и сам Болдуин, судя по всему, допустил грубейшее нарушение правил безопасности, прицелившись в сторону людей во время репетиции и, возможно, не соблюдая дистанцию для использования холостого оружия. Пуля попала в живот оператора и прошла навылет, ранив режиссера Джоэла Соузу, который стоял за ней. Хатчинс умерла от кровопотери, а Соуза был госпитализирован, но позже его выписали. Хотя Болдуин выстрелил, не зная, что в пистолете боевой патрон, ему могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве - а это реальный тюремный срок.

По данным Los Angeles Times, за несколько дней до рокового выстрела дважды случались осечки с реквизитным оружием. Дальше - хуже. Как рассказал портал TMZ со ссылкой на следствие, в нерабочее время пистолет, из которого стрелял Болдуин, использовался членами группы для развлечения: из него палили по мишеням боевыми патронами.

Фото: скриншот / TCS Noticias
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами

Часть членов съемочной группы ранее жаловались на пренебрежение правилами. За считаные часы до трагедии шесть членов съемочной группы покинули площадку, протестуя против "плохих" условий работы. По их словам, Холлс и другие администраторы этой малобюджетной ленты постоянно торопили их, ссылаясь на недостаток времени и средств.

Теперь ответственным за инцидент предстоит тяжелое разбирательство и, возможно, многомиллионные иски от близких погибшей. Болдуин присутствовал на церемонии прощания с Галиной Хатчинс, где также были ее муж Мэтт Хатчинс и восьмилетний сын. На помощь ее семье через специальный сайт собрали 175 тысяч долларов.

Друг и коллега Галины Хатчинс уверен: ее убила халатность 

Родители Галины рассказали, что собираются вылететь в США, чтобы добиться установления виновных в гибели их дочери. Галина родилась в Киеве в семье военнослужащего, а выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Заинтересовалась кино, окончила Американский институт кино в 2015 году, а вскоре американские критики назвали ее "восходящей звездой Голливуда".

Теперь Голливуду предстоит осмыслить случившееся. The Hollywood Reporter сообщает, что на съемках сериала "Новобранец" в США шоураннеры уже отказались от использования настоящего оружия. А Американский институт киноискусства (AFI) учредил памятную стипендию имени Галины Хатчинс.

Авторитетно

Сергей Щеглов, генеральный продюсер компании "Триикс-медиа"

- Никогда на площадке в России не может быть боевого оружия. Оно все охолощенное. Потом в компьютерной графике дорисовываем все, что нужно. Даже если кто-то вставит боевой патрон, он не выстрелит. В России самые жесткие требования к оружию на съемках фильмов. Гораздо жестче, чем в Европе и Америке. За это отвечают директор съемочной группы и пиротехник. Что касается ситуации с Алеком Болдуином, мне кажется, что ему в руки дали что-то неисправное. Что-то вылетело из ствола или часть оружия отвалилась, и попало рикошетом. Тут либо была неисправность, либо специально кто-то это сделал.

Подготовила Сусанна Альперина

Культура Кино и ТВ Мировое кино Происшествия ЧП Несчастные случаи

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