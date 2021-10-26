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Рубрика: Общество

Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что предпринимаются скоординированные попытки оклеветать компанию.

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"Мы не против добросовестной критики, которая помогает стать лучше. Но то, что мы видим сейчас - это использование украденных документов с целью представить искаженную картину о нашей компании", - цитирует Цукерберга ТАСС.

Ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних документов и передала журналистам. После чего газета The Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей, в которых утверждалось, что руководство корпорации пренебрегало безопасностью пользователей.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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