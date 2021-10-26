Детям мигрантов, не достигшим 14 лет, могут продлить сроки пребывания

МВД России предлагает изменить сроки пребывания детей мигрантов в России. Предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о документировании иностранных детей, не достигших 14-летнего возраста, родившихся на территории России и не имеющих национального документа, удостоверяющего личность.

Да, так бывает - приехавшая с мужем жена трудового мигранта рожает ребенка в российском роддоме. И этого младенца надо регистрировать. Как?

Что важно, в проекте документа подчеркивается: новелла касается и иностранных студентов, обучающихся в наших вузах.

Возможно, грамотные специалисты, получившие хорошее образование и адаптировавшиеся к российским реалиям, останутся у нас и будут трудиться. Тем более что, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире, в том числе и военную, этим людям некуда возвращаться, они становятся беженцами.

Поэтому МВД предлагает внести изменения в статью 10 Закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Они, в частности, будут касаться введения в качестве документа, удостоверяющего личность в России иностранного гражданина или лица без гражданства, не достигшего 14-летнего возраста и родившегося в РФ, свидетельства о рождении, выданного на территории РФ органами записи актов гражданского состояния. Планируется, что документ вступит в силу в декабре 2022 года.