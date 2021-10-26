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26.10.2021 05:40
Рубрика: Общество

Диетолог Бердов рассказал, как не набрать вес в период холодов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетолог Антон Бердов назвал естественным желание человека есть больше жирной пищи осенью. Таким образом организм "делает запасы" на зиму. "Это вполне нормально. Наш организм начинает греть себя изнутри, ускоряя метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела", - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Фото: iStock
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Поэтому с наступлением холодов необходимо уделять своему рациону больше внимания. В частности, стоит заменить вредные продукты полезными. Например, есть не чипсы, а овощные палочки с хумусом, вместо хлеба на столе должны быть снэки из злаков, вместо шоколадки - фрукты.

Подойдите к выбору еды осознанно, советует диетолог. Потребление калорий надо снизить на 10-15 процентов от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь формулы 30-30-40 (содержание белков, жиров и углеводов в процентах).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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