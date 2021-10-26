Диетолог Маргарита Королева назвала продукт радости

Наступившие серые дни, когда все меньше выглядывает солнце, может скрасить продукт, стимулирующий выработку эндорфинов - "гормона счастья".

Содержащийся в шоколаде триптофан способствует естественной выработке в организме этого гормона, и поэтому его употребление поможет бороться с депрессией и плохим настроением. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева.

"Даже само слово "шоколад" провоцирует выделение эндорфинов. Радость и удовольствие мы получаем рецепторами полости рта, дальше импульс направляется по короткому пути в центр удовольствия, и эндорфины обеспечены. И лучше шоколад рассасывать, чтобы полноценно насладиться вкусом", - сказала профессор.

На самом деле, все дело в химии: эндорфины относятся к группе полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, естественным путем вырабатывающиеся в нейронах головного мозга и влияющие на эмоциональное состояние человека.

Правда, злоупотреблять шоколадом не стоит, предупреждает врач. Чтобы получить желаемый эффект, достаточно двух-трех кусочков в день. Главное - делать это с наслаждением и не торопясь. А еще выбирать хороший, качественный шоколад, содержащий не менее 70 процентов какао.

В ином случае человек рискует лишь набрать лишние килограммы - от чего его настроение непременно ухудшится. А если еще "заработать" на этом сахарный диабет, то проблемы со здоровьем обеспечены, предупредила диетолог.