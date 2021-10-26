Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак

Американские диетологи посоветовали начинать день с полезного завтрака - есть тосты с авокадо и вареными яйцами, овсянку с ягодами и ореховым маслом, а запивать все это смузи.

Зеленый чай считается напитком, который советуют пить тем, кто борется с лишним весом. Данный напиток также помогает предотвратить диабет, улучшить работу мозга, снизить риск развития некоторых видов рака. "Зеленый чай содержит EGCG - соединение, которое усиливает сжигание жира и блокирует образование новых жировых клеток", - заявила Лорен Манакер, член Американской ассоциации диетологов, автор ряда книг по похудению.

Еще один полезный напиток - кофе. Он содержит стимулятор, помогающий расщеплять жиры. Также способствует похудению минеральная вода без газа. "Вода - это типичный бескалорийный напиток", - пояснила диетолог. По словам Манакер, вода с лимоном способствует снижению веса, дольше сохраняет чувство сытости, ускоряет метаболизм.

В ходе проведенных исследований выяснилось, что взрослые, которые потребляют свежевыжатый апельсиновый сок, имеют более низкий индекс массы тела. Кроме того, известно, что апельсиновый сок помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, уменьшить воспаление и повысить иммунитет.