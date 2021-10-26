Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна

Арахисовое масло является лучшим вариантом для еды перед сном, говорится в исследовании американской ассоциации диетологов. Ореховая паста является одновременно хорошим источником полезных жиров и белка, которые помогут вам оставаться сытым в течение ночи. Согласно исследованию экспертов ассоциации USDA FoodData Central, всего две столовые ложки арахисового масла содержат около 7 граммов белка и 15 граммов полезного жира.

Арахис в основном состоит из мононенасыщенных жиров, которые, как показали исследования, помогают снизить риск сердечных заболеваний, "плохой" холестерин, известный как ЛПНП. Этот орех богат несколькими минералами, включая железо, марганец, фосфор и магний. Он также содержит множество витаминов и аминокислот, которые способствуют хорошему сну. Например, арахис является хорошим источником витамина Е, и недавнее исследование показало связь между низким потреблением витамина Е среди других питательных веществ, и, в частности, плохим сном у женщин.

Арахис также является хорошим источником аминокислоты триптофана, которая может помочь улучшить качество сна. Это связано с тем, что организму требуется триптофан для выработки двух ключевых гормонов сна: серотонина и мелатонина. Исследования показали, что употребление богатой питательными веществами ореховой пасты перед сном может помочь предотвратить обильный завтрак на следующее утро, а также регулировать уровень сахара в крови.