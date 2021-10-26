Новости

"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 22:38
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 22:27
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 22:19
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 22:18
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 22:07
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:18
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 21:14
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 20:47
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 19:47
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 22:18
Рубрика: Общество

Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна

Текст: Андрей Васильев
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Арахисовое масло является лучшим вариантом для еды перед сном, говорится в исследовании американской ассоциации диетологов. Ореховая паста является одновременно хорошим источником полезных жиров и белка, которые помогут вам оставаться сытым в течение ночи. Согласно исследованию экспертов ассоциации USDA FoodData Central, всего две столовые ложки арахисового масла содержат около 7 граммов белка и 15 граммов полезного жира.

Фото: iStock
Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак

Арахис в основном состоит из мононенасыщенных жиров, которые, как показали исследования, помогают снизить риск сердечных заболеваний, "плохой" холестерин, известный как ЛПНП. Этот орех богат несколькими минералами, включая железо, марганец, фосфор и магний. Он также содержит множество витаминов и аминокислот, которые способствуют хорошему сну. Например, арахис является хорошим источником витамина Е, и недавнее исследование показало связь между низким потреблением витамина Е среди других питательных веществ, и, в частности, плохим сном у женщин.

Арахис также является хорошим источником аминокислоты триптофана, которая может помочь улучшить качество сна. Это связано с тем, что организму требуется триптофан для выработки двух ключевых гормонов сна: серотонина и мелатонина. Исследования показали, что употребление богатой питательными веществами ореховой пасты перед сном может помочь предотвратить обильный завтрак на следующее утро, а также регулировать уровень сахара в крови.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности