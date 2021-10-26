Дистанционные консультации стали одним из векторов развития программ ДМС

Программы добровольного медицинского страхования (ДМС) продолжали развиваться и расширяться в последние два года, невзирая на пандемию COVID-19. Страховые медицинские организации действовали с учетом новых условий - одной из наиболее востребованных услуг по понятным причинам стали дистанционные медицинские консультации.

В 2020 году из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом многие стационары перестали принимать соматических больных. Однако, как пояснили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), многие предприятия продолжали заключать договоры добровольного медицинского страхования, и именно этот сегмент во многом взял на себя медицинскую помощь по всем необходимым направлениям.

Но условия ее оказания изменились. Более востребованным стало лечение на дому, включая и профилактическую помощь хроникам, и оказание скорой медицинской помощи. А также первичная помощь и маршрутизация пациентов, заразившихся коронавирусом.

В прошлом году, по данным страховых компаний, сократились затраты на полисы ДМС в сегменте малого и среднего бизнеса - повлияли локдауны, введение дистанционной работы. Но крупные предприятия не только не сокращали программы ДМС, но, наоборот, настаивали на расширении пакета - с учетом выросшей потребности в оказании помощи. В целом рынок ДМС по итогам 2020 года оценивался в 177 миллиардов рублей. В первом полугодии 2021 года, по информации ЦБ РФ, сборы по ДМС выросли на 8,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заключено 6,8 миллиона договоров ДМС - почти на 10 процентов больше, чем годом ранее.

При этом вектор оказания медицинской помощи в последние полтора-два года заметно изменился. "Увеличилось число лиц, перенесших ковид. Возникла потребность в реабилитации как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Увеличилось количество консультаций у пульмонологов, кардиологов, невропатологов, на порядки выросла потребность в ПЦР-диагностике, проведении КТ-исследований", - рассказали "РГ" в САК "Энергогарант".

В "Ингосстрахе", в свою очередь, отмечают стремительный рост обращений за услугами телемедицины. В 2020 году здесь зафиксировали рост спроса на этот вид медуслуг в 64 раза, а за первое полугодие этого года количество заключенных договоров по телемедицине увеличилось на 174 процента по сравнению с прошлым годом.

Телемедицина удобна и для жителей мегаполисов, и для пациентов из небольших населенных пунктов

В новых условиях преимущества дистанционного получения консультативной медицинской помощи очевидны: когда человек общается со специалистом онлайн, он не только экономит время и силы, но и уменьшает риск заразиться коронавирусом.

Телемедицина удобна и для жителей мегаполисов, и особенно для пациентов из небольших населенных пунктов. Наиболее востребованы телемедицинские консультации профильных специалистов - педиатра, терапевта, гастроэнтеролога, невролога и эндокринолога.

Один из главных уроков пандемии для рынка добровольного медицинского страхования в России состоит в том, что без использования новейших технологий, развития дистанционного обслуживания, включения в продукт дополнительных сервисов для персонализации страхового покрытия у этого рынка нет будущего.

Примером стала телемедицина, которая показала особую востребованность в период изоляции, и сейчас по-прежнему остается актуальной и востребованной опцией у наших клиентов, сообщили "РГ" в ВСК.

В последние полтора-два года изменилась и ценовая политика при формировании программ ДМС, и само их наполнение, отмечают представители ВСС.

И опять основные коррективы связаны с COVID-19: страхователи включают в страховой пакет лечение осложнений после перенесенной инфекции, реабилитацию, ПЦР-диагностику, а также помощь больным с коронавирусом в амбулаторных и стационарных условиях.

"Лечебные учреждения ежегодно увеличивают цены на услуги. При этом лечение COVID-19 в коммерческих ЛПУ - очень дорогостоящий вид медицинской помощи. Все в совокупности увеличивает цену на страхование", - сообщили в "Энергогаранте".

Однако, согласно данным ЦБ, размер средней премии по полису ДМС сократился во втором квартале 2021 года и составил 38,5 тысячи рублей.

Перспективы развития у добровольного медстрахования хорошие, отмечают эксперты, опрошенные "РГ".

"Основной спрос на ДМС всегда формируют корпоративные клиенты, при помощи этих программ они создают привлекательный соцпакет для своих сотрудников. Однако, по нашим данным, ДМС охвачена всего лишь одна десятая часть населения страны, а подавляющее большинство не имеет покрытия по ДМС и ограничено в получении медицинской помощи возможностями системы ОМС. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы донести до них все преимущества, доступные при вступлении в ДМС, и, конечно, сделать взаимодействие клиент-страховая компания комфортным для всех сторон", - отмечают в "Ингосстрахе".

Страховщики используют разные подходы, чтобы заинтересовать клиентов. Так, на рынке востребованы "коробочные" продукты, когда клиент может выбрать для себя из более широкого спектра наиболее подходящие и актуальные услуги.

Несомненно, будет продолжать активно развиваться и рынок телемедицинских услуг, здесь очень многое зависит от совершенствования законодательства и, говоря более полно, всей нормативной базы, регулирующей возможности телемедицинских организаций, отмечают представители страхового бизнеса.

Напомним, нынешняя версия закона о телемедицине требует, чтобы первичный диагноз пациент получал только на очном врачебном приеме. Доработки, по мнению страхового сообщества, требуют нормы закона не только в отношении возможности диагностики заболеваний, но также выдачи листков нетрудоспособности, выписки необходимых лекарств.

Несмотря на то, что основное внимание и населения, и руководителей здравоохранения приковано сегодня к проблемам, связанным с продолжающейся пандемией, будущее ДМС связано и с развитием программ, направленных на профилактику и лечение "классических" критических заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринологических (включая ожирение и диабет), а также онкологических.

Если еще недавно страхование по поводу онкозаболевания было абсолютной экзотикой, то сейчас уже многие страховые компании предлагают такие продукты.

В рамках этих программ обеспечивается лечение злокачественных новообразований в лучших российских клиниках, предусмотрена и возможность пройти курс лечения в некоторых клиниках Европы, Израиля, Южной Кореи.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Фото: Пресс-служба Страхового дома ВСК

Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового дома ВСК по медицинскому страхованию:

- Один из главных уроков пандемии для рынка добровольного медицинского страхования в России состоит в том, что без использования новейших технологий, развития дистанционного обслуживания, включения в продукт дополнительных сервисов для персонализации страхового покрытия у этого рынка нет будущего. Примером этому стала телемедицина, которая показала особую востребованность в период изоляции, и сейчас, несмотря на постепенное снятие ограничений, остается актуальной и востребованной опцией у наших застрахованных.

Телемедицина - это безусловно один из векторов развития нашего сектора. Пандемия подтолкнула нас к пониманию того, что нужно стать более гибкими и оперативными, и мы быстро отреагировали на стремительно изменившиеся условия.

Понимая, что все "уходит в цифру", накануне пандемии мы занялись усилением своих компетенций в этой области и в 2020 год вошли подготовленными по ключевым направлениям. Привлекли лучших специалистов на рынке в обновленный Блок Медицина, а также усилили команду корпоративных продавцов. Улучшили качество базовых сервисов, влияющих на сопровождение клиентов - работу медицинского пульта, службы VIP-врачей и врачей-кураторов, команды аккаунт-менеджеров.

Уже сейчас наш медицинский пульт - это быстрый контакт со специалистами с медицинским образованием, что отличает возможности этого сервиса от сервисов большинства игроков на рынке.

Вместе с тем мы расширили страховое покрытие по ДМС как для действующих, так и для новых клиентов. Благодаря всему этому, несмотря на снижение рынка в 2020 году почти на 2%, нам удалось увеличить портфель ДМС на 27,5%.

Также в 2020 году нами была запущена цифровая трансформация бизнеса, нацеленная прежде всего на технологические решения для клиентов - личный кабинет застрахованных, личный кабинет для HR, новые страховые продукты, доступные для оформления через сайт и мобильное приложение. В то же время развитие внутренних IT-систем обеспечивает ускорение процесса сопровождения клиентов и вывод продуктов и сервисов на новый уровень качества.

Первое условие развития сегодня - это надежные сервисы. Второе - продукты, отвечающие запросам клиентов. В 2020 году мы зафиксировали рост интереса к дистанционным сервисам - в первую очередь это телемедицина, а также продукты, предоставляющие страховое покрытие на случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Оперативно разработали новые продукты, которые включили в действующие и новые корпоративные договоры ДМС - это "Индивидуальная защита" и "Реабилитация после COVID-19". Причем вторая опция бесплатная - клиент получает страховое покрытие при восстановлении после стационарного лечения. Обновили покрытие в продукте "Прививка без риска", включив в программу страхования осложнения после вакцинации. И это сработало - большинство договоров пролонгируется, вместе с тем идет приток новых клиентов.