Экономист составил список самых успешных валют 2021 года

Этот год не принес каких-то особенных сюрпризов на валютный рынок. И можно сказать, что завершается он для рубля относительно спокойно.

Специально для "Российской газеты" директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев составил список самых успешных валют в этом году:

- Сознательно не хотел включать в этот обзор какие-то мало популярные и непонятные для многих инвесторов валюты. Например, некоторых стран Персидского залива. Как говорится, лучше меньше, да лучше.

Учитывая около нулевые риски вложений в доллар, можно говорить, что "американец" стал одной из лучших валютных инвестиций 2021 года.

С начала года его индекс (отношение доллара США к корзине из шести иностранных валют) вырос с 90 до 94 пунктов. Таким образом, логично сделать вывод, что доллар США показал себя лучше, чем многие весьма надежные и популярные в мире валюты, в том числе резервные.

Причин для укрепления доллара к другим мировым валютам можно назвать много. Не вижу смысла перечислять тут всю массу аргументов. Доллар и так по факту остается ведущей мировой резервной валютой, а США крупнейшей экономикой мира.

Второе место, после доллара, можно смело отдать китайскому юаню. С начала года его курс укрепился с 6,52 до 6,38 за доллар. Стоит отметить, что это укрепление носит фундаментальный характер, а не является последствием краткосрочных спекулятивных движений.

Одна из главных причин роста юаня - уверенный рост экономики Китая. Стране удалось достаточно быстро преодолеть последствия пандемии и улучшить ряд своих макро экономических показателей, ключевым из которых является стабильный рост ВВП.

Помимо этого, несколько снизился градус политической напряженности между США и Китаем. Несмотря на регулярные и не всегда приятные высказывания политиков США в адрес Китая, активная фаза торговой войны пока затихла.

Еще одна значимая причина роста юаня - рекордный рост иностранных инвестиций в экономику КНР. В первой половине 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился в пересчете на юани на 28,7% в годовом исчислении, а в американских долларах - на 33,9%, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на отчет Министерства коммерции КНР.

Не менее благоприятно в этом году сложилась ситуация и для российского рубля. С начала года он смог укрепиться к доллару с 74 до 70 рублей. А в последние дни мы видим, что и отметка 70 рублей не стала каким-то барьером для дальнейшего роста.

И тут тоже можно говорить о фундаментальном характере роста, подкрепленного рядом объективных факторов. Достаточно посмотреть, что стало с ценами на основные статьи российского экспорта, и многое станет ясно. Ценовая конъюнктура явно благоволит российским экспортерам, что положительно сказывается на торговом балансе страны.

Как и в случае с Китаем, можно сказать о некоторой паузе в санкционном давлении на РФ со стороны США. Снижение политических рисков успокаивает рынок.

Еще одним ключевым фактором, подпитывающим укрепление национальной валюты РФ, стал разворот в денежно-кредитной политике. Российский ЦБ с начала года несколько раз повышал ключевую ставку, что является позитивным фактором для роста рубля. Так же нельзя не сказать о сохраняющемся высоком спросе со стороны нерезидентов на российский госдолг (ОФЗ).

Говоря о дальнейших перспективах российской валюты, тут тоже можно найти не мало поводов для оптимизма. Рост цен на энергоносители пока не останавливается, а пятничное решение ЦБ повысить ставку сразу на 75 б.п. открывает для рубля перспективу дальнейшего укрепления относительно американского доллара.

На ближайший месяц наиболее вероятная цель по росту курса рубля - это 68 рублей за доллар. Говорить о более существенном укреплении курса, на мой взгляд, пока рано.