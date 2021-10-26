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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о популярных направлениях отдыха в ноябрьские праздники

Текст: Евгений Гайва
Самыми популярными зарубежными направлениями отдыха на ноябрьские праздники стали Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Доминикана, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Но ажиотажного спроса нет. По внутренним направлениям наблюдаются отмены бронирований.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос на путешествия в длинные выходные на ноябрьские праздники зависит от действующих ограничений и предложений на туррынке. Условия для зарубежных путешествий не поменялись. "Видим повышенный интерес к путешествиям в Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану и другие страны. Но говорить об ажиотажном спросе не приходится, спрос вполне соответствует уровню октября", - сообщил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Он отметил, что максимальная загрузка рейсов и отелей приходится на туры с вылетом 30-31 октября и возвращением 6-7 ноября. Многие рейсы, которые ранее не были загружены, теперь заполняются на 90% и более. Тем не менее предложения еще есть. К тому же в Турцию и Доминикану разрешены чартеры, туроператоры могут расширять предложение. Количество бронирований туров в Египет выросло примерно на 60%, на Мальдивы и в Турцию - в два раза, отметил представитель TezTour. Повышение спроса связано с тем, что сейчас можно отдохнуть в лучших отелях с существенной скидкой, поясняют в компании. Некоторые туристы решили воспользоваться этой возможностью.

В некоторых регионах нерабочие дни начались с 25 октября, потому часть бронирований приходится на две недели, добавляют представители туриндустрии. В целом, спрос и предложения сбалансированы, потому и заметных изменений в стоимости туров не происходит. "Существенного роста нет, но нет и снижения", - говорит Горин. Бюджетный отдых на неделю в Египте с перелетом стоит около 90 тысяч рублей на двоих. В Турцию можно приобрести бюджетные туры на неделю от 60 тысяч рублей на двоих.

Для путешествий по России каникулы всегда являются периодом повышенного спроса на туры. После объявления дополнительных нерабочих дней спрос на авиаперелеты вырос, средний чек бронирований также повысился на 9%, отмечает представитель агрегатора Tutu.ru. Однако затем началось снижение спроса. Из-за того, что многие регионы ввели локдауны, количество аннулирований сейчас равняется количеству новых бронирований, заметил Горин.

Неопределенность и возможные ограничения сдерживают также бронирования на новогодние праздники. На внутренних направлениях туристы пока занимают выжидательную позицию, активизация бронирований ожидается с середины ноября, отмечают представители туриндустрии.

По зарубежным направлениям акции раннего бронирования на зиму продлятся до 15 ноября. Пока ранние бронирования составляют только 15-30%, тогда как до пандемии на эти даты ранние бронирования составляли уже 60%, отметил Горин.

Экономика Туризм

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