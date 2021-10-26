Фальков: Знания студентов нужно проверять после самостоятельной работы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал вузы провести проверку знаний студентов, если во время нерабочих дней для них предусмотрена самостоятельная учеба.

Напомним, согласно приказу Минобрнауки, на период нерабочих дней вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

"Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в университете электронные библиотеки, которыми можно воспользоваться, - обратился министр к ректорам вузов. - Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты".