Генерал, президент, заключенный: умер экс-лидер Южной Кореи Ро Дэ У

Сегодня в Сеуле на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался 13-й президент Республики Корея Ро Дэ У (реально имя произносится как Но Тхэ У), который возглавлял страну с 1988 по 1993 гг. Бывший генерал, который сумел подняться на самую вершину политического Олимпа Страны утренней свежести, впоследствии фигурировал в скандальных новостях: за свои деяния он был приговорен к длительному сроку заключения и огромному штрафу и ушел из жизни в статусе одного из самых непопулярных среди нынешнего поколения корейцев экс-лидеров. Среди успехов Ро - успешное проведение Олимпиады-1988 в Сеуле и установление дипломатических отношений со странами социалистического блока, включая СССР.

Если обобщать в одной фразе, как современные корейцы характеризуют и помнят этого экс-лидера, то это "генерал, который преуспел в политике, примкнув к военному перевороту, стал президентом, а затем был осужден за коррупцию и прочие преступления".

Ро Дэ У родился 4 декабря 1932 года на юго-востоке Кореи в районе, который сейчас входит в состав мегаполиса Тэгу. Закончив школу в провинции Северная Кенсан, а затем связал свою жизнь с армией, которая стала для него главным социальным лифтом. В 1950 г. его забрали в вооруженные силы, и он принял участие в Корейской войне. Но уже в самый разгар войны с октября 1951 г. он попал в только что созданную главную кузницу южнокорейских военных кадров - нынешнюю Академию сухопутных войск РК, где познакомился с Чон Ду Хваном, которому во многом обязан своим карьерным скачком. В Вооруженных силах (ВС) РК, пройдя путь от командира взвода, командира полка войск спецназначения ВДВ и начальника Командования безопасности ВС РК, он ушел в отставку в звании генерала армии, превратившись в политика.

Будучи еще военным, он был одним из главных соратников также бывших генералов, а затем президентов Пак Чжон Хи и Чон Ду Хвана. Во многом активная поддержка и решительные действия Ро Дэ У, который в 1979 году был командующим одной из пехотных дивизий, обеспечила успех военного переворота генерала Чон Ду Хвана, ставшего президентом страны и отстранившего от власти законного лидера Чхве Гю Ха. Именно Ро 12 декабря 1979 г. привел с собой в Сеул спецназ своей дивизии, который и установил контроль над резиденцией президента, минобороны и другими ключевыми объектами, попутно арестовав ряд генералов, отказавшихся встать на сторону мятежников и оставшихся верными законному президенту. В дальнейшем Ро принял активное участие в подавлении демократического восстания в мае 1980 г. в городе Кванчжу, что во многом стало реакцией на военный переворот.

Официальной занявший с 1980 г. пост президента Южной Кореи экс-генерал Чон Ду Хван высоко оценил помощь Ро Дэ У, сделав его фактически вторым по влиятельности лицом в политической иерархии страны. Ро возглавлял Управление в Службе охраны президента, затем Командование безопасности ВС РК, в 1981 г. в звании генерала армии ушел в отставку, чтобы полностью посвятить себя политике. При Чон Ду Хване Ро Дэ У был также депутатом парламента, министром внутренних дел и заместителем премьер-министра. Он же возглавил Оргкомитеты по подготовке к летним Азиатским играм 1986 г. и Олимпийским играм 1988 г. в Сеуле.

В стране тем временем народ стал требовать демократизации. Практически каждый день происходили ожесточенные столкновения студентов и рабочих с полицией и привлекаемой на помощи силам правопорядка армией. В итоге президент Чон Ду Хван оказался в ситуации, когда создалась реальная опасность, что разгневанный народ под руководством оппозиционных лидеров сможет силой положить конец правлению экс-генерала, свергнув его режим. В 1987 г. Чон пообещал демократические преобразования, включая прямые выборы президента и ряд других свобод. Это позволило сбить накал страстей, но стало также очевидно, что народ не примет попытки Чона удержаться в кресле президента, а потому он принял решение в пользу передачи власти. Выбор пал на Ро Дэ У, ставшего официальным представителем правящей партии на президентских выборах 1987 г.

Ро Дэ У смог умело славировать, сыграв на разобщенности и конкуренции лидеров демократической оппозиции и победил Ким Ён Сама, Ким Дэ Чжуна и Ким Чхон Пхиля на президентских выборах в декабре 1987 г. Церемония инаугурации прошла 25 февраля 1988 г.

В ходе своего правления Ро приложил максимум усилий, чтобы освободиться от имиджа "человека Чон Ду Хвана", который был крайне непопулярен в народе. Ро уволил с ключевых постов приближенных предыдущего лидера, провел обещанные демократические реформы.

Сеул при Ро Дэ У проводил активную внешнюю политику. Очень сильно созданию положительного имиджа Южной Кореи за рубежом способствовало успешное проведение Азиатских игр 1986 г. и летней Олимпиады 1988 г. в Сеуле. В последней приняли участие Советский Союз и страны социалистического блока, а сами ОИ-1988 стали символом окончания Востока и Запада. Многие корейцы до сих пор вспоминают, что часто на матчах, где сходились СССР и США, они поддерживали именно советских атлетов, которые были очень популярны среди корейцев. Советский Союза тогда выиграл общий медальный зачет ОИ-1988.

Именно при Ро была реализована "северная политика", которая в итоге привела к установлению дипотношений Южной Кореи со странами соцлагеря, включая СССР и Китай. В 1989 г. Ро Дэ У в Сан-Франциско встретился с президентом СССР Михаилом Горбачевым, а в апреле 1991 г. советский лидер посетил с визитом Южную Корею. Некоторые из окружения двух президентов впоследствии утверждали, что во время встречи Ро передал Горбачеву взятку - то ли драгоценности, то ли чек на крупную сумму. В любом случае началась эра отношений между Москвой и Сеулом. После распада СССР последовало установления дипотношений Сеула со республиками бывшего Советского Союза, а затем и Китаем.

Ро Дэ У также смог добиться и улучшения связей Сеула с Пхеньяном. В сентябре 1991 г. РК и КНДР одновременно стали членами ООН, чего ранее не могли сделать из-за противостояния СССР и США. В декабре того же в Сеуле был подписана Совместная межкорейская декларация о примирении и сотрудничестве, а затем последовало заявление о безъядерном статусе Корейского полуострова. В целом дипломатию можно записать в актив президента Ро Дэ У, хотя во многом эти успехи предопределила историческая эпоха, когда происходило крушение соцлагеря, чем Ро и воспользовался, во многом доведя до логического завершения те дипломатические усилия, которые начались еще при Чон Ду Хване.

Несмотря на предыдущее успешное экономическое развитие Южная Корея с начала 1990 г. столкнулась со спадом в развитии, что привело к падению популярности правительства и президента. Продолжались выступления студентов и рабочих, которые требовали новых демократических реформ. Преемником Ро Дэ У в качестве кандидата от правящей партии на президентских выборах стал уже бывший оппозиционер Ким Ён Сам, с которым в 1987 г. Ро Дэ У создал коалицию. Официально пост лидера РК Ро покинул 25 февраля 1993 г., передав его победившему на выборах Ким Ён Саму.

Ветер демократических перемен не оставил в покое бывших генералов-президентов. В конце концов в 1996 г. Чон Ду Хван и Ро Дэ У по многочисленным обвинениям, включая измену, организацию военного переворота, коррупцию и другие, оказались на скамье подсудимых. Фотографии двух бывших президентов РК в робах арестантов в здании суда облетели СМИ всего мира, а затем журналисты показывали в прямом эфире, как из домов этих двух некогда самых влиятельных людей Кореи грузовиками вывозят хранившуюся там наличность. В апреле 1997 г. Ро Дэ У был приговорен к 17 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 268 миллиардов вон. Чон Ду Хван получил пожизненный срок и штраф.

Правда, оба бывших лидера недолго просидели за решеткой. Уже в конце своего правления в декабре 1997 г. президент Ким Ён Сам, которого в этом поддержали основные претенденты на пост следующего лидера страны, воспользовался своим правом и помиловал Ро и Чона.

В дальнейшем Ро Дэ У неоднократно попадал в местные новости, когда отказывался выплачивать назначенный ему штраф, ссылаясь на отсутствие денег. Это еще больше снизило его популярность в народе, где ему постоянно вспоминали "грузовики с деньгами". Он пытался играть какую-то роль в политике, предлагал себя в качестве спецпосланника Сеула на переговорах с Северной Корее, но его инициативу отклонили.

С 2002 г. он сильно болел, ему была сделана операция, после чего регулярно госпитализировали. Оставшиеся годы жизни он провел в борьбе с болезнями, которые прогрессировали. В публичных мероприятиях Ро Дэ У редко принимал участие, делая исключение лишь для церемоний инаугурации избранных президентов страны, где предполагается присутствие предыдущих лидеров, а также посещая мероприятия узкого круга соратников и друзей. Ро Дэ У умер во вторник, 26 октября в 13 часов 40 минут в клинике Сеульского университета, куда был помещен в связи с очередным ухудшением состояния здоровья.

Историки же отметили, что по иронии судьбы также 26 октября в 1979 г. был застрелен другой бывший генерал-президент Южной Кореи Пак Чжон Хи, на период правления которого пришелся взлет Ро Дэ У как военного.