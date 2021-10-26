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Рубрика: Власть

Глава МИД Норвегии на встрече с Лавровым вспомнила о дедушке, выучившем русский

Текст: Диана Ковалева (Тромсё)
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8595)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в норвежский город Тромсё, что за полярным кругом, где пройдет восемнадцатая министерская сессия Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).
Сергей Лавров и Анникен Хюитфельдт возложили цветы к памятнику советским воинам. Фото: REUTERS Сергей Лавров и Анникен Хюитфельдт возложили цветы к памятнику советским воинам. Фото: REUTERS
Сергей Лавров и Анникен Хюитфельдт возложили цветы к памятнику советским воинам. Фото: REUTERS

В этом году, как ожидается, Совет совершит сразу несколько прорывов в своей работе. Во-первых, должен быть наконец-то утвержден уставной документ Баренцева финансового механизма - нового инструмента, который позволит выделять стартовый капитал на поддержку малобюджетных трансграничных проектов регионального значения. По плану, механизм должен заработать уже в 2022 году. Также члены СБЕРа обсудят обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 годов. По традиции в конце сессии будет принята совместная декларация, закрепляющая ключевые направления работы организации в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами.

Фото: МИД Беларуси
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Эта организация была учреждена Россией, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Европейской комиссией в 1993 году для содействия устойчивому развитию Баренцева региона и сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и образования, окружающей среды, транспорта, молодежи, культурных обменов, туризма и положения коренного населения Севера. Помимо постоянных членов в СБЕРе есть девять наблюдателей: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония.

Дискуссия по указанным темам запланирована на вторник, а по прибытии в Тромсё в понедельник вечером Сергей Лавров встретился со своей норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, чтобы обсудить отношения Москвы и Осло - особенно на фоне фактического разрушения связей России и НАТО. Несмотря на членство Норвегии в альянсе и ранние заявления Хюитфельдт о том, что страна продолжит поддерживать курс европейских санкций против РФ, встреча двух министров прошла в теплом ключе. Сначала они возложили цветы к памятнику советских воинов на кладбище Тромсё, а после провели переговоры. "Норвегия - надежный и предсказуемый сосед России. Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся", - начала встречу Хюитфельдт. После она поставила на стол необычную шкатулку, которая, как оказалось, принадлежит ее дедушке, бывшем в концлагере со многими советскими солдатами и хранящем ее как память о тех нелегких временах. По ее словам, дедушка выучил русский язык и до конца своей жизни мог цитировать русские стихи. Сегодня, как отметила министр, многие норвежцы помнят и хранят память о той войне.

По словам Сергея Лаврова, диалог России и Норвегии, несмотря на все разногласия, носит откровенный и доверительный характер. "С одной стороны, у нас общая история... и взаимное уважение, которое подтверждается трансграничными связями наших народов, живущих по соседству друг с другом и взаимодействующих благодаря соглашению о безвизовом режиме. С другой стороны, Норвегия - член НАТО, а НАТО - не друг России. Они решили, что они не хотят дружественно к нам относиться, они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. И конечно, у нас на этой почве есть отличия... они продиктованы идеологией. Я знаю, что норвежцы - очень прагматичные люди. И мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитиве. Что бы Норвегии ни пришлось сделать как члену НАТО, я уверен, что она сделает это с оглядкой на важность отношений с Россией", - сказал Лавров.

Разногласия по курсу НАТО не помешали главам МИД России и Норвегии провести переговоры в теплом и доверительном ключе

Он также добавил, что вместе с Хюитфельдт обсудил вопрос продолжения консультаций по линии министерств обороны и иностранных дел, а также каналы связи между министерствами чрезвычайных ситуаций по спасательным операциям в Арктическом регионе.

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