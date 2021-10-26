Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент

Сегодня мировой суд Москвы зарегистрировал новый протокол об административном правонарушении на компанию Google за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Таким образом, 8 ноября в суде будет рассмотрено сразу три протокола в отношении Google с учетом двух, поступивших в суд в предыдущие месяцы. В общей сложности компании может грозить штраф в размере 12 млн рублей, передает "Интерфакс".

Роскомнадзор с начала этого года составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые, согласно российскому законодательству, должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. За это время Google неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Twitter и Facebook.