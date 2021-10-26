Новости

В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
Власти Крыма решили не выставлять блокпосты на въездах на полуостров 16:46
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45
Цена российской нефти Urals в Европе сократила отставание от Brent 16:41
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ 16:40
В трех городах Хакасии остановят движение общественного транспорта 16:39
Российским туристам в Египте уменьшили время отдыха на один час 16:38
Во Франции произошел сбой в работе следящих за преступниками браслетов 16:37
Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 17:58
Рубрика: Общество

Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми

Текст: Елена Манукиян

Приехать на заработки в Россию граждане Узбекистана смогут только с прививкой от коронавируса. Помимо нее они будут должны пройти полное обследование на наличие других опасных заболеваний. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Медосмотр и сдачу биометрии мигранты пройдут еще до въезда в РФ

Отмечается, что в Узбекистан специально прибыл сводный отряд ведомства: это 39 российских врачей - фтизиатры, терапевты, инфекционисты, рентгенологи, дерматовенерологи, психиатры-наркологи, а также средний медицинский персонал: рентгенолаборанты, фельдшеры-лаборанты, медицинские сёстры.

Первые граждане республики пришли к ним на медицинское обследование 20 октября, а к 26 октября заключение получили 137 человек, 43 из них - сделали прививку, которая выполняется российским препаратом "Спутник Лайт". Многие приходят на обследование уже привитыми, рассказали в пресс-службе ФМБА.

По результатам осмотров и вакцинации пациентам выдается медицинское заключение, справка от врача-нарколога и справка об отсутствии ВИЧ-инфекции. Эти документы в последующем будут предъявлены в миграционную службу для дальнейшего прохождения процедуры по трудоустройству на территории России.

Ожидается, что до конца января 2022 года обследование должны пройти 10 тысяч граждан Узбекистана. Именно столько трудовых мигрантов Минстрой планирует привлечь на российские стройки.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Миграция В мире экс-СССР Узбекистан Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности