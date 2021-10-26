Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми

Приехать на заработки в Россию граждане Узбекистана смогут только с прививкой от коронавируса. Помимо нее они будут должны пройти полное обследование на наличие других опасных заболеваний. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Отмечается, что в Узбекистан специально прибыл сводный отряд ведомства: это 39 российских врачей - фтизиатры, терапевты, инфекционисты, рентгенологи, дерматовенерологи, психиатры-наркологи, а также средний медицинский персонал: рентгенолаборанты, фельдшеры-лаборанты, медицинские сёстры.

Первые граждане республики пришли к ним на медицинское обследование 20 октября, а к 26 октября заключение получили 137 человек, 43 из них - сделали прививку, которая выполняется российским препаратом "Спутник Лайт". Многие приходят на обследование уже привитыми, рассказали в пресс-службе ФМБА.

По результатам осмотров и вакцинации пациентам выдается медицинское заключение, справка от врача-нарколога и справка об отсутствии ВИЧ-инфекции. Эти документы в последующем будут предъявлены в миграционную службу для дальнейшего прохождения процедуры по трудоустройству на территории России.

Ожидается, что до конца января 2022 года обследование должны пройти 10 тысяч граждан Узбекистана. Именно столько трудовых мигрантов Минстрой планирует привлечь на российские стройки.