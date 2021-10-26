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Рубрика: В мире

Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе

Текст: Юрий Когалов

Без усиления борьбы с выбросами парниковых газов мир ждет климатическая катастрофа. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: pixabay.com
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"Мы по-прежнему находимся на пути к климатической катастрофе", - отметил генсек ООН. По его словам, при нынешнем уровне обязательств стран в деле борьбы с парниковыми газами планету ждет "катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса Цельсия".

По мнению Гутерриша, участники Парижского соглашения по климату "полностью провалили" задачу не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к 2030 году. "Для того, чтобы добиться наших целей, нужно увеличить обязательства в семь раз", - подчеркнул генсек ООН. В частности, он предлагает полностью декарбонизировать транспорт, производство электроэнергии и сельское хозяйство.

Кроме того, Гуттериш предложил выделять ежегодно развивающимся странам 100 млрд долларов для принятия необходимых мер для предотвращение изменения климата.

С новым призывом генсек ООН выступил в преддверии двухнедельной климатической конференции, которая начнется 1 ноября в британском Глазго. Как ожидается, в ее работе примут участие порядка 20 тысяч человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.

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