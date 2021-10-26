Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества

Японская принцесса Мако и ее бывший однокурсник Кэй Комуро утром во вторник официально зарегистрировали брак. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. После замужества за простолюдином Мако лишится всех привилегий. Она отказалась принять положенные ей около 1,3 миллиона долларов, которые традиционно дарят особам женского пола императорской семьи в связи с бракосочетанием.

Старшая дочь наследного принца Японии Акисино и Кэй Комуро принесли извинения людям в связи с доставленным беспокойством относительно их брака и поблагодарили за оказанную поддержку.

Выступление пары в одном из токийских отелей стало первым за последние три года, сообщает РИА Новости. "Мне известно, что существуют различные мнения относительно нашего бракосочетания, и я приношу свои искренние извинения тем, кому это доставило волнения. Я также благодарна тем, кто беспокоился обо мне и поддерживал меня, невзирая на информацию", - цитирует телеканал NHK Мако.

Внимание общественности привлек финансовый скандал вокруг жениха принцессы. Бывший парень матери Кэя обвинил семью в том, что выделял средства на обучение молодого человека. Но, в конечном итоге, брак не состоялся. Более того, мать Кэя и он сам в достаточно резкой форме дали понять, что возвращать долг не намерены. На фоне скандала свадьба была перенесена на два года, а Кэй Комуро спешно уехал в США учиться юриспруденции. Некоторые источники утверждают, что деньги пока так и не были выплачены.

Накануне бракосочетания бывшая принцесса нанесла частный визит своим дедушке и бабушке императору Акихито и императрице Митико, а в конце прошлой недели посетила резиденцию своих дяди и тети - действующего императора Нарухито и императрицы Масако.

С учетом неоднозначного отношения в обществе обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, проводиться не будет.

Молодые намерены уехать в США, где избранник принцессы Кэй Комуро живет после получения образования. Он поступил на работу в юридическую компанию, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии.