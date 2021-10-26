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Рубрика: В мире

Идеология вне игры: в Норвегии прошла сессия Совета Баренцева региона

Текст: Диана Ковалева (Тромсё)
Идеологические разногласия все-таки могут отходить на второй план и не отвлекать, если диалог ведется о конкретных практических вещах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Так он высказался о 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), которая прошла в норвежском городе Тромсё. По словам министра, в рамках этого формата страны-участницы могут обсуждать ключевые для региона вопросы в конструктивном ключе, который при этом не подвержен колебаниям политической конъюнктуры.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Лавров назвал "полезной" прошедшую сессию совета, который, напомним, был основан в 1993 году для содействия устойчивому развитию Баренцева региона и сотрудничеству по всем направлениям. Представители постоянных членов СБЕР - России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ - обсудили насущные вопросы и подписали совместную декларацию, в которой отразили главные направления дальнейшей работы совета в сфере экономики, транспорта, логистики, инфраструктуры, экологии, малочисленных народов и так далее.

Рецепт молодости Севера

Особое внимание уделили вопросу привлечения молодежи к деятельности СБЕР. На полях сессии прошел молодежный "саммит" Баренцева региона. В нем приняли участие молодые представители различных северных районов стран-участниц, которые рассказали об успехах совместных проектов, организованных на базе СБЕР, и о некоторых проблемах. Среди последних, в частности, - утечка молодых талантов. "Баренцев регион - это наиболее развитая часть Арктики с точки зрения и науки, и образования, и бизнеса. Потенциал здесь есть. Как избежать утечки умов? Нужно создавать условия для реализации творческого потенциала… Ключевое значение имеет чувство идентичности и принадлежности к северу. Здесь особенно ярко проявляется роль коренных народов. Мы должны… воспитывать у молодых людей чувство малой родины или общей родины северных стран", - заявил в ходе конференции Лавров.

Фото: REUTERS
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По словам Дарьи Махотиной, представлявшей на встрече Мурманскую область, как минимум интерес к жизни друг друга у молодежи стран-членов СБЕР точно есть. "Интерес к России никогда не пропадал. Большинство моих коллег в совете (Баренцев региональный молодежный совет - прим. "РГ") всегда ждут мероприятий, чтобы приехать к нам", - поделилась она с "РГ". Работа по молодежной - и не только - линии совета в российских регионах ведется очень активно, рассказала Дарья. Под эгидой СБЕР проводятся различные культурные мероприятия и фестивали. "Наших артистов, художников и молодых людей в целом всегда привлекает возможность делать что-то новое. На севере мы часто говорим: чем больше холодает, тем чаще мы сидим дома. А чем чаще мы сидим дома, тем больше искусства мы творим. И я думаю, что у нас, в Мурманске, все окружено этим международным аспектом и очень много молодых людей этим увлекаются", - сказала она.

Финансы, климат и геополитические игры

По словам Лаврова, одними из главных достижений прошедшей сессии стали принятие плана действий в связи с изменением климата на 2022-2025 года и окончательное решение о создании Баренцева финансового механизма. Последний позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения. Его запуск ожидается уже в 2022 году. "Сессия… еще раз доказала, что когда мы занимаемся практическими делами, мы действительно можем достигать результатов. Нас не отвлекают всякие идеологические расхождения и геополитические игры", - отметил Лавров. По его словам, страны-члены совета понимают, что надо заниматься вопросами, которые объединяют всех и прежде всего людей, живущих "в нескольких километрах друг от друга, но разделенных государственными границами".

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"А вопросы здесь, на севере, настолько сложные по причине климата и удаленности районов, что решать их можно только совместными усилиями. Это очень хороший пример, когда есть конкретные дела, которые надо решать, чтобы жить нормально… Это пример добрососедства и взаимопомощи", - сказал министр.

НАО перенимает эстафету

На сессии по принципу ротации председательство в СБЕР сроком на два года перешло от Норвегии к Финляндии. А российский Ненецкий автономный округ возглавил Баренцев региональный совет - орган при СБЕР, учрежденный административно-территориальными образованиями России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Эстафету наш НАО перенял у шведской провинции Вестерботтен. По словам присутствовавшего на сессии губернатора округа Юрия Бездудного, в ближайшие два года своего председательства регион сконцентрирует внимание на таких вопросах, как транспортная доступность, трансграничная мобильность диверсификация экономики, а также повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

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Сотрудничество по линии СБЕР занимает особое место в жизни российских северных районов. Например, Архангельская область активно поддерживает культурные связи с членами совета, с норвежской стороной регулярно проводит конференции по рыболовству и выставки, организует краеведческие и экологические проекты.

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