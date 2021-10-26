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26.10.2021 23:29
Рубрика: В мире

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Состояние Илона Маска в понедельник подскочило до 270 миллиардов долларов на фоне роста стоимости акций компании Tesla. Таким образом он стал самым богатым человеком в истории.

Фото: Tesla/REUTERS
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После объявления о том, что компания по аренде автомобилей Hertz намерена пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla, акции компании резко выросли, впервые превысив рыночную стоимость в триллион долларов и перейдя отметку в тысячу долларов за акцию. В результате собственный капитал Маска достиг рекордных высот.

По оценке Forbes, при стоимости капитала в 255,2 миллиарда долларов Маск вполне может считаться "самым богатым человеком, когда-либо жившим на планете". Он также богаче, чем основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и соучредитель Google Ларри Пейдж вместе взятые, которые занимают 6-е и 7-е места в списке Forbes. Разрыв между ним и Джеффом Безосом также увеличился с тех пор, как в сентябре Маск впервые обошел генерального директора Amazon. Состояние Безоса оценивается в 194,1 миллиарда долларов.

Парк компании Hertz будет в основном состоять из автомобилей Tesla Model 3, стоимость которых составляет около 40 тысяч долларов за машину. Сделка, по некоторым оценкам, обойдется Hertz в 4 миллиарда долларов, в дополнение к расходам компании по аренде, расширяющей свою сеть зарядных станций. Пока неясно, сколько будет стоить аренда Model 3, уточняет Associated Press.

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