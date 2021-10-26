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Рубрика: Власть

Исаев: В бюджете предусмотрено обеспечение мер поддержки семей с детьми

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
28 октября Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Фракция "Единая Россия" на своем собрании в понедельник, 25 октября, единогласно приняла решение поддержать этот документ, поскольку в нем предусмотрено финансовое обеспечение приоритетных для нас направлений, в том числе заложены необходимые средства на реализацию поручений президента, которые были даны в Посланиях Федеральному Собранию 2020 и 2021 годов и в его недавнем выступлении на съезде нашей партии.

Исаев: На соцполитику в проекте бюджета заложено свыше 40 трлн рублей

Так, например, на модернизацию первичного звена здравоохранения ежегодно будет выделяться 90 млрд рублей из федерального бюджета. На программу по капитальному ремонту школ - почти 67 млрд рублей каждый год, причем это финансирование вводится впервые. На обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в начальной школе, предусмотрено более 62 млрд рублей в год. Почти 80 млрд рублей ежегодно будет направляться на выплаты школьным учителям за классное руководство. Еще около 10 млрд рублей в год пойдет на надбавку кураторам в техникумах и колледжах.

Помимо этого в проекте бюджета на ближайшие три года заложено 30 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов для обеспечения безопасности и комфорта учащихся. Еще 18 млрд рублей будет выделено на обновление парка машин скорой помощи.

Также в бюджете предусмотрено полное финансовое обеспечение новых мер поддержки семей с детьми. Речь идет о выплате пособий нуждающимся одиноким родителям детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно (в 2022 году на эти цели должно быть выделено более 76 млрд рублей), пособий беременным женщинам на ранних сроках, находящимся в трудной жизненной ситуации (в 2022 году на это заложено 21,5 млрд рублей) и о стопроцентной оплате больничных листов родителям, имеющим детей до семи лет (в 2022 году на это будет направлено 3 млрд рублей).

Более того, планируется значительно увеличить финансирование по некоторым направлениям. Например, на благоустройство дворов и общественных пространств в рамках партийного проекта "Городская среда" в 2021 году было выделено около 37 млрд рублей, а в бюджете на 2022 год предусмотрено 46 млрд рублей. Это позволит благоустроить примерно 10 тысяч дворов и 5 тысяч общественных пространств.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Вместе с тем "Единая Россия" поставила ряд острых вопросов перед министром финансов Антоном Силуановым, принимавшим участие в собрании фракции.

Прежде всего председатель Государственной Думы поднял вопрос о бюджетной обеспеченности регионов. К сожалению, разрыв между десятью лучшими в данном отношении субъектами Федерации и десятью худшими вырос за последние пять лет примерно на 16 процентов. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, Вячеслав Володин предложил ежеквартально совместно с правительством проводить анализ ситуации с обеспеченностью регионов и при необходимости вносить поправки в бюджет.

Также на собрании фракции обсуждались вопросы комплексного развития сельских территорий и ремонта региональных и местных автомобильных дорог. В проекте федерального бюджета на 2022 год предусмотрено около 32 млрд рублей на развитие села, а также 30 млрд рублей на ремонт автодорог. Мы считаем, что этого недостаточно. С нашей точки зрения, в бюджет необходимо заложить дополнительные средства на данные цели. По этому поводу мы обязательно продолжим вести диалог с правительством при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Бюджет 2022-2024

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