Юрист: Решение по скифскому золоту оспорят в Верховном суде Нидерландов

В ближайшее время в Верховный суд Нидерландов будет подана кассационная жалоба на решение суда Амстердама по скифскому золоту. Уверенность в этом выразил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения", - приводит его слова агентство ТАСС. Как отметил Молохов, если бы он сам занимался этим вопросом, это было бы сделано уже завтра. Однако сейчас это в компетенции голландских юристов.

Молохов подчеркнул, что не удовлетворен работой этой команды, что ее пора менять. "У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал", - заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ.

По его мнению, решение суда Амстердама грубо нарушает права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Как заявил Молохов, "оно носит в большой степени политизированный характер".

Напомним, ранее сегодня апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью. Судья признала экспонаты частью наследия Украины, хотя они были вывезены из музеев Крыма. Споры о принадлежности коллекции ведутся с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.