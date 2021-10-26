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26.10.2021 12:36
Рубрика: В мире

Избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка

Текст: Юрий Сизов

Акты вандализма и циничного безразличия к судьбам беженцев стали нормой поведения польских силовиков на границе с соседней страной, констатируют в погранкомитете РБ. Накануне на линии белорусско-польской границы пограничный наряд обнаружил очередную группу беженцев, среди которых находилась и женщина в тяжелом состоянии. Видео смотрите по ссылке.

По словам ее сына, которые приводят пограничники, "они находились на территории Польши, где и запросили статус беженцев. Но вместо рассмотрения прошения силовики привезли их на границу. Беженцам не только угрожали, но и применяли физическую силу, чтобы заставить нарушить границу Беларуси. При этом беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот".

Это сделал на глазах у ее мужа и сына "пожилой польский военнослужащий с одной звездой на погонах". После этого у женщины открылось кровотечение", - рассказали в ГПК.

 Брестские пограничники оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила ее в районную больницу, где женщину обследовали и оказали необходимую помощь. В настоящее время ее состояние оценивается как средней степени тяжести. К сожалению, ввиду полученных травм женщина потеряла ребенка.

При этом польские власти пытаются демонизировать беженцев и создают картинку о якобы агрессивных действиях иностранцев. "Однако причина совсем не в беженцах, которые отчаялись просить и ждать. Силовики Польши, Литвы и Латвии избивают людей, выбрасывают их в лесу без еды и одежды. Возникает риторический вопрос к странам ЕС: какого отношения вы ожидаете? Так может ответная реакция беженцев на унижение со стороны ЕС вполне закономерна?" - добавили в пограничном ведомстве.

Фото: youtube.com/ Sputnik
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Кстати, финансирование строительства заборов от мигрантов за счет средств Евросоюза, на которые рассчитывают власти Прибалтики, не одобряет основная часть стран сообщества, подтвердила и еврокомиссар Ильва Юханссон. Комментируя, в частности, миграционный кризис в Литве, она заявила о необходимости предоставить людям, которые застряли на границе, гуманитарную помощь, информирует Delfi.

Высказалась Юханссон и о методах обращения с мигрантами польских и литовских пограничников. Их "развороты не являются законными и не должны быть узаконены, и, конечно же, моя роль в качестве защищающей договор стороны заключается в обеспечении соблюдения сторонами законодательства ЕС. Поэтому я не могу дать карт-бланш всему, что может произойти или произошло на литовской границе", - заявила она, добавив, что ее очень беспокоят сообщения о вытеснении мигрантов и с территории Литвы.

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