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Рубрика: Экономика

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Избыточные ограничения снижают ценность страхования для клиентов
Текст: Виктор Дубровин (вице-президент Всероссийского союза страховщиков)
Российская газета - Спецвыпуск № 245(8596)
Начиная с 2016 года рынок страхования жизни достаточно динамично развивается. И это касается как продуктов и продаж, так и регулирования. Если мы говорим про регулирование, то важно отметить, что первый шаг в этом направлении был сделан самими страховщиками. Так, с 2016 года в практику страховых компаний стали активно внедряться механизмы контроля за качеством продаж - welcome-call (приветственный звонок от компании, в котором ее сотрудник рассказывает о продукте, отвечает на вопросы клиента и т.д. - прим. ред.) и информационные памятки. Это было обусловлено тем, что появлялись новые страховые продукты и сложные активы и необходимо было избежать недопонимания у клиентов.

В последующем практики информирования из звонка клиенту трансформировались в базовый и внутренний стандарты СРО (саморегулируемой организации). Одновременно на законодательном уровне был введен обязательный период охлаждения, который составляет 14 дней. В 2019 году к этим документам добавилось Указание Банка России № 5055-У, которое также было направлено на полное раскрытие информации о страховом продукте до его продажи.

Фото: PhotoXPress
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В начале 2021 года Банк России предложил дополнительно проводить проверку наличия специальных знаний у потенциальных клиентов, позволяющих удостовериться, что страхователь понимает продукт и предоставляемую информацию. В совокупности эти документы, контрольные мероприятия и неформальные практики сформировали комплексный механизм, который включает в себя детальное раскрытие информации о продукте и его рисках, анкетирование на предмет наличия специальных знаний, welcome-call и период охлаждения. Такие практики в целом позитивно сказались на защите прав и интересов клиентов, количество жалоб и судебных споров по страхованию жизни составляет менее 0,1 процента от количества договоров.

Страховые продукты становятся все более сложными, и дальнейшее развитие и углубление информационной компоненты становится недостаточным

Одновременно с развитием практик регулирования развивался и сам страховой рынок, продукты становятся все более сложными и дифференцированными. Соответствующее развитие рынка требует и определенного усиления регулирования. Таким образом мы пришли к середине 2021 года, когда со стороны законодателей и Банка России готовится новый пакет регуляторных норм.

С учетом того обстоятельства, что продукты становятся все более сложными, дальнейшее развитие и углубление информационной компоненты становится недостаточным. В связи с этим новый пакет регулирования включает в себя два новых компонента - это ограничения с точки зрения потребителя. Их два: первый - некоторые продукты будут доступны только квалифицированным инвесторам либо после проверки (тестирования) специальных знаний. И второй - это регулирование непосредственно самого продукта с точки зрения состава страхового покрытия и активов.

Жесткие требования по страховому покрытию делают невозможным его расширение и предложение многих дополнительных опций

По мнению Всероссийского союза страховщиков, последние предложения по регулированию во многом носят избыточный характер. Так, одновременное ограничение и дизайна продукта, и установление достаточно жестких требований к потребителю приведут к тому, что ограниченный продукт потеряет свою клиентскую ценность, с одной стороны, а с другой - большое число граждан просто не смогут получить необходимую им страховую защиту.

Также жесткие требования по страховому покрытию делают невозможным его расширение и предложение многих дополнительных опций, что явно не на пользу клиентской ценности. То есть мы получим типовой, усредненный продукт - для среднего по возрасту клиента с высоким уровнем финансовой грамотности, что, конечно, приведет к сокращению интереса к страховым продуктам.

Последние годы подстегнули интерес россиян к страхованию жизни

Помимо регулирования на развитие страхового рынка оказывают сильное влияние три фактора. Первый - это уровень финансовой грамотности (культуры) и активности граждан, то есть понимание, что депозит - это не единственный и во многих случаях не самый лучший способ сохранения и накоплений. Есть альтернативные инструменты, с помощью которых необходимо планировать свою пенсию и иметь накопления и защиту на случай болезни.

Второй - наличие платежеспособного спроса, и третий - это конкуренция с другими близкими с точки зрения клиентской потребности финансовыми рынками (продуктами). Например, падение ставок по депозитам сделало интересными продукты с инвестиционной составляющей. Определенные продукты делают более выгодными ряд налоговых льгот и юридических особенностей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Батенева
Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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