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К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры

Новости
    26.10.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков

К поискам пропавшей в Москве 21 октября и переставшей выходить на связь актрисы Светланы Светличной подключились более сорока волонтеров "Лизы Алерт". Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд.

Фото: kino-teatr.ru
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Как уточнено, за сутки волонтеры расклеили уже 2 150 листовок, прозвонили медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Плюс группы "Лизы Алерт" прошли более тридцати километров в поисках актрисы, пока - безрезультатно: "Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается", - рассказали в отряде.

Ранее сообщалось, что заявление о пропаже 81-летней звезды "Бриллиантовой руки", ментальное здоровье которой в последние годы стало давать серьезные сбои, написал в полицию сын артистки.

При этом друг Светличной взялся уверять, что она никуда не пропала, а просто "переехала близко к родственникам", что якобы не хочет афишировать.

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