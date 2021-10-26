Как экосистемы влияют на нашу жизнь

Принято считать, что большие компании - слишком большие, чтобы падать. Обрушение сервисов Facebook показало, что это совсем не так. Авария в экосистеме, включающей мессенджер WhatsApp, парализовала работу крупных компаний, СМИ и многих других, использующих ресурсы экосистемы для общения или публикации своих материалов.

Традиционно термин "экосистема" относится к иностранным IT-гигантам, таким как Google, Apple, Microsoft, предлагающим пользователям целый набор продуктов и сервисов, повышающих качество жизни. Но и в России такие компании существуют.

Так, экосистема "Сбера" включает онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов Сбермаркет и Самокат, такси Ситимобил, сервис медицинских услуг DocDoc. А экосистема "Яндекса" включает "Кинопоиск" и Яндекс.Драйв, а также доставки еды Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и агрегатор Яндекс.Go.

Главное преимущество экосистемы для пользователя - комфортный и бесшовный доступ к десяткам сервисов. Можно заказать доставку продуктов, вызвать такси, оформить страховку или ипотеку - все, что угодно. Не надо каждый раз регистрироваться, совершать дополнительные действия.

По словам креативного директора брендового агентства DDVB Леонида Фейгина, экосистема решает ключевую проблему современного пользователя - проблему выбора. Оказавшись внутри экосистемы, пользователь в большей степени готов потреблять предлагаемые ему продукты, преодолев проблему первичного выбора. И не важно, о чем идет речь: собственных брендах сети супермаркетов, различных сериалах внутри киноплатформы или кросс-промоутируемых за счет единой системы бонусов сервисов. Это же удерживает пользователя в рамках одной экосистемы, даже если какие-то из продуктов или сервисов оказываются ниже ожидаемого уровня.

Потребителям удобно пользоваться сервисами экосистем, но в целом для рынка эффект скорее негативный: в силу масштабов они не могут не выдавливать маленькие компании

Но экосистемы за счет масштабов выдавливают с рынка более мелких игроков. Как отмечает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, говоря об экосистеме, мы уходим от термина "монополия", к которому по сути своей все эти структуры и стремятся. "Если сравнить, то состояние монополизации нефтяного рынка в 1890 году, которое привело к разделению компании Standart Oil, с теми возможностями, которые появляются у нынешних экосистем, то придется признать, что процесс текущей монополизации прошел гораздо глубже. Экосистемы/монополии ежедневно убирают с рынка "малышей". Банки, не "купившие" себе немного интернета, не имеют шансов для эффективной работы в сегодняшней реальности. Торговые сети, не "легшие" под маркетплейсы, обозначили свой конец. Нет никакого смысла запускать собственные проекты без интеграции с экосистемами. При этом все понимают, что "интеграция" - это замаскированное поглощение", - считает Клименко.

В результате развития экосистем с рынка уходит множественность выбора. Все процессы стандартизируются максимально эффективно, но очень быстро начинают проявляться негативные стороны абсолютной монополизации: непрозрачность цен, комиссий, условий.

По словам Фейгина, рынок из множества мелких игроков по сути своей более устойчив и способен более гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру. А конфликты между участниками не приводят к сильным потрясениям для всей индустрии.

По прогнозу McKinsey, к 2025 году на рынок цифровых экосистем придется уже более 60 трлн долларов дохода. Российские регуляторы осознают возрастающие риски роста экосистем. Так, Банк России уже предлагал жестче контролировать развитие банковских экосистем. Также ЦБ предлагал ввести требования об открытой модели экосистем.