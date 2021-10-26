Как написать итоговое сочинение без ошибок

Чуть больше месяца осталось до 1 декабря - дня, когда все ученики 11-х классов будут писать итоговое сочинение. Это - допуск к ЕГЭ. Конечно, предусмотрены и резервные дни для тех, кто не справится с первого раза: 2 февраля и 4 мая. Но кому охота откладывать на "потом": ведь в феврале и тем более в мае уже вовсю нужно будет готовиться к ЕГЭ. Как не провалить сочинение и на что обратить внимание при подготовке, рассказывает один из разработчиков тем итогового сочинения, доктор филологических наук Алексей Федоров.

Итоговое сочинение - не просто допуск к экзамену, но и пропуск во взрослую жизнь. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Алексей Владимирович, почему именно сочинение сделали допуском к ЕГЭ?

Алексей Федоров: Потому что итоговое сочинение - это, так скажем, надпредметное испытание. Оно показывает, насколько сформировались у школьника важнейшие личностные качества: умение связно выражать мысли, способность логически мыслить, донести свою позицию до собеседника.

Все это необходимо не только для сдачи ЕГЭ практически по всем школьным предметам, но пригодится и в будущем. К тому же ребята в итоговом сочинении проявляют свою личную позицию по важнейшим нравственно-философским вопросам, которые не теряют актуальности на протяжении всех веков существования человечества. Так что итоговое сочинение - не просто допуск к Единому экзамену, но и пропуск во взрослую жизнь.

Чем оно отличается от тех сочинений, что пишут на уроках русского или литературы?

Алексей Федоров: Обычное сочинение по литературе - развернутое высказывание по заданному конкретному художественному произведению либо по творчеству конкретного автора. Итоговое сочинение - свободное размышление на духовно-нравственную или философскую тему с опорой на источники. И здесь речь не только о произведениях школьной программы по литературе, но и о том, что прочитано учеником за ее рамками. Более того, совсем необязательно, чтобы это были художественные произведения. Научные труды, мемуары, публицистика - все может пригодиться.

Как получить зачет по сочинению?

Алексей Федоров: Есть два основных критерия оценки: соответствие теме и аргументация. Если по одному из них провал, то, считай, "завалил" все сочинение. Есть и технические моменты: объем - 350 слов, включая служебные, а также самостоятельность работы. В ней не должно быть неоправданных заимствований - заученных или списанных откуда-то кусков текста без кавычек и ссылок на источник. Очень часто при проверке бросаются в глаза домашние заготовки. Ведь сейчас известны только тематические направления сочинения, а конкретные темы объявят только утром 1 декабря. Опыт прошлых лет показал: некоторые ребята делают "рыбу" - некий шаблон под общее тематическое направление, который потом пытаются встроить в конкретную тему. Это очень "торчит" и существенно снижает впечатление от работы. А вот чего не надо бояться, так это споров и разных точек зрения. В прошлом году у нас была тема, связанная со смирением: добродетель это или недостаток. Какие были разные суждения! Не бойтесь спорить, не думайте о том, чтобы попасть в правильный "шаблон". Это ведь не тест.

Какие ошибки на итоговом сочинении делали прошлогодние выпускники?

Алексей Федоров: Часто школьники не понимали смысла некоторых слов, которые употреблены в формулировке тем. Например, в теме про смирение сложным оказалось понятие "добродетель". Его превратили в "добродеятеля". Говоря о героях романа, называли их "лирическими", а в романе, как в эпическом жанре, лирических героев быть не может. Кто-то вместо того, чтобы использовать произведение для аргументов, просто пересказывал его. Были случаи путаницы с именами авторов: мы узнали о Федоре Юрьевиче Достоевском. Это не критическая ошибка, но снижает впечатление от работы. Сегодняшний бич - тавтология: "болен болезнью", "испытывает испытание". Это может быть связано и с бедностью речи в целом, и с торопливостью. Поэтому не забывайте редактировать свои тексты.

Направления итогового сочинения

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

2. Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?

3. Преступление и наказание - вечная тема

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня

5. Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина

Топ-5 лайфхаков

При подготовке к итоговому сочинению:

1. Изучите круг понятий, которые могут входить в тематическое направление (добродетель, раскаяние, патриотизм и др.).

2. Повторите основные сведения об авторах, героях, сюжетах произведений, которыми вы сможете пользоваться для аргументации своей точки зрения.

3. Потренируйтесь строить развернутое высказывание: тезис, подбор аргументов, логичное доказательство своего мнения, вывод и обобщение.

4. Учитесь редактировать свои тексты.

5. Настройтесь на спокойное и свободное размышление на интересную тему.